قطعه تصویری «اذان نگو بلال» تهیه‌شده در گروه هوش مصنوعی شبکه نمایش سیما همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قطعه تصویری «اذان نگو بلال» تهیه‌شده در گروه هوش مصنوعی شبکه نمایش سیما با صدای سید مجید بنی‌فاطمه و سروده‌ای از محمد صمیمی همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) منتشر شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شبکه نمایش ، شهادت حضرت فاطمه (س)
خبرهای مرتبط
نماهنگ جدید ابوذر روحی برای اربعین
نماهنگ «یا‌ایها العزیز» منتشر شد
نماهنگ «مهر باقر» منتشر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سیمای فاطمی در قاب تلویزیون
«هویت پنهان» تماشایی می‌شود
هنرمند پیشکسوت: از دهکده ماسوله تا صندوقچه قاجاری؛ همه‌چیز کار دست من است
نمایش ۵۲ فیلم در چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر
«میراث» سیمرغ به آنتن شبکه دو رسید
مرحوم محمد کاسبی کاسب آخرت بود + فیلم
زبان فارسی در محاصره «ویبِر» و «چیل» 
بیش از ۳۲ هزار نفر تئاتر‌های تماشاخانه‌های دولتی را تماشا کردند
از سحر و سحاب تا العالم و الکوثر؛ انتخابات عراق زیر چتر رسانه‌ای برون مرزی
آخرین اخبار
از سحر و سحاب تا العالم و الکوثر؛ انتخابات عراق زیر چتر رسانه‌ای برون مرزی
«هویت پنهان» تماشایی می‌شود
زبان فارسی در محاصره «ویبِر» و «چیل» 
سیمای فاطمی در قاب تلویزیون
«میراث» سیمرغ به آنتن شبکه دو رسید
بیش از ۳۲ هزار نفر تئاتر‌های تماشاخانه‌های دولتی را تماشا کردند
نمایش ۵۲ فیلم در چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر
مرحوم محمد کاسبی کاسب آخرت بود + فیلم
هنرمند پیشکسوت: از دهکده ماسوله تا صندوقچه قاجاری؛ همه‌چیز کار دست من است