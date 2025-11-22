\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0642\u0637\u0639\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u00ab\u0627\u0630\u0627\u0646 \u0646\u06af\u0648 \u0628\u0644\u0627\u0644\u00bb \u062a\u0647\u06cc\u0647\u200c\u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0647\u0648\u0634 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u062f \u0645\u062c\u06cc\u062f \u0628\u0646\u06cc\u200c\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0648 \u0633\u0631\u0648\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0635\u0645\u06cc\u0645\u06cc \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f.\n