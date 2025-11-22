سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، از واریز همزمان وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی و وام «حَمپاد» برای مشمولان این دوره خبر داد و تأکید کرد که پرداخت منظم و بدون توقف این تسهیلات در دستور کار صندوق قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، اعلام کرد: در ادامه برنامه‌های حمایتی صندوق و با هدف کمک به معیشت بازنشستگان، مرحله جدید وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی به حساب ۳۳هزار نفر از مشمولان واریز شد.

او با اشاره به اجرای همزمان طرح‌های تسهیلاتی افزود: علاوه بر وام ضروری، پرداخت وام حَمپاد نیز برای ۲۵۷ نفر از واجدان شرایط در مقطع کارشناسی ارشد (۱۴۸ نفر به مبلغ ۱۰ میلیون تومان) و دکترا (۱۰۹ نفر به مبلغ ۱۵ میلیون تومان) انجام گرفت.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، با تأکید بر اهمیت استمرار این روند، گفت: زمان‌بندی دقیق پرداخت‌ها از اولویت‌های اصلی ماست و تلاش می‌کنیم تسهیلات صندوق با سرعت، دقت و عدالت بیشتری به دست بازنشستگان برسد.

ازوجی با اشاره به درخواست‌های مکرر بازنشستگان برای افزایش دامنه خدمات رفاهی نیز گفت: صندوق بازنشستگی کشوری در تلاش است تنوع خدمات، تسهیلات و برنامه‌های رفاهی را با مشارکت شرکت‌های تابعه و ظرفیت‌های اقتصادی موجود گسترش دهد تا بازنشستگان بتوانند از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت