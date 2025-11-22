رئیس جمهور آمریکا به طعنه گفت که اگر زلنسکی با طرح صلح مخالفت کند، می‌تواند با تمام وجود به جنگیدن ادامه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هنگام ترک کاخ سفید با اشاره به طرح صلح ۲۸ بندی که برای اوکراین تدوین شده، گفت: «ما می‌خواهیم به صلح برسیم. این اتفاق باید مدت‌ها پیش می‌افتاد. جنگ اوکراین با روسیه هرگز نباید اتفاق می‌افتاد.»

ترامپ افزود که اگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین این طرح را رد کند، می‌تواند «با تمام وجود به مبارزه ادامه دهد.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که این طرح، «پیشنهاد نهایی» او نخواهد بود.

به نظر می‌رسد این پیش‌نویس اوکراین را ملزم می‌کند که قلمرو بیشتری را به روسیه واگذار کند، اندازه ارتش خود را محدود کند و رسماً از تلاش خود برای پیوستن به ناتو صرف نظر کند. ترامپ به ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود تا روز پنجشنبه فرصت داده است تا پاسخ دهد.

زلنسکی روز گذشته گفت که با انتخاب سختی رو‌به‌رو است و کی‌یف بین «از دست دادن عزت خود یا خطر از دست دادن یک شریک کلیدی» قرار گرفته است.

پیش از این در روز شنبه، رهبران ۹ کشور اروپایی به علاوه ژاپن، کانادا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا نگرانی خود را در مورد محدودیت‌های پیشنهادی این طرح برای نیرو‌های مسلح اوکراین ابراز کردند و هشدار دادند که این محدودیت‌ها «اوکراین را در برابر حملات آینده آسیب‌پذیر خواهد کرد.»

اوکراین پیش از این، شروط مشابه مطرح شده را صراحتا رد کرده بود. کارشناسان می‌گویند پذیرش این طرح به معنای تسلیم کی‌یف است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین ، کاخ سفید
خبرهای مرتبط
گزارش گاردین از جلسه «غم‌انگیز» آمریکا برای مقامات اروپایی؛
اوکراین طرح جدید را امضا می‌کند یا شرایط برای آن بدتر خواهد شد
مقامات آمریکایی و اوکراینی در سوئیس درباره طرح صلح گفت‌و‌گو خواهند کرد
صدراعظم آلمان: جنگ اوکراین فقط با رضایت اروپا و کی‌یف تمام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طلای تاریخی و ۳ مدال؛ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی درخشید
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای توافق‌های جدید در کابل
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه + فیلم و تصاویر
۵۵ کشته و ۱۳ مفقود در پی سیل در مرکز ویتنام
افتتاح مدرسه "جعفر برزگر" با حضور مقامات استانی و نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل
مادورو اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است
پلیس برزیل بولسونارو را بازداشت کرد
اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آغاز بکار کرد
سازمان ملل ۲۹ حمله شهرک‌نشینان در کرانه باختری را در یک هفته ثبت کرد
هشدار جدی صندوق نجات کودکان: افغانستان در محاصره مواد منفجره
آخرین اخبار
هند آماده سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه داروسازی در افغانستان شد
انتقال چهار اتوبوس زندانی افغان از ایران به افغانستان
طعنه ترامپ به زلنسکی: می‌تواند با تمام توان به جنگیدن ادامه دهد
ربایش بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز و معلم در یکی از بزرگ‌ترین حملات مسلحانه نیجریه
نقض جدی آتش‌بس در غزه؛ ۲۰ فلسطینی طی ۲۴ ساعت اخیر به شهادت رسیدند
صدراعظم آلمان: جنگ اوکراین فقط با رضایت اروپا و کی‌یف تمام می‌شود
مقامات آمریکایی و اوکراینی در سوئیس درباره طرح صلح گفت‌و‌گو خواهند کرد
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه + فیلم و تصاویر
رژیم صهیونیستی با دو موشک، روستایی در جنوب لبنان را هدف قرار داد
اوکراین طرح جدید را امضا می‌کند یا شرایط برای آن بدتر خواهد شد
مسکو: دیدار جدید پوتین و ترامپ همچنان در دستور کار است
پلیس برزیل بولسونارو را بازداشت کرد
اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آغاز بکار کرد
افتتاح مدرسه "جعفر برزگر" با حضور مقامات استانی و نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل
هشدار جدی صندوق نجات کودکان: افغانستان در محاصره مواد منفجره
طلای تاریخی و ۳ مدال؛ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی درخشید
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای توافق‌های جدید در کابل
سفر مقامات طالبان به دهلی‌نو؛ هند و افغانستان رایزن بازرگانی تعیین می‌کنند
سازمان ملل ۲۹ حمله شهرک‌نشینان در کرانه باختری را در یک هفته ثبت کرد
مادورو اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است
۵۵ کشته و ۱۳ مفقود در پی سیل در مرکز ویتنام
عشق و ارادت دو ملت ایران و افغانستان همزمان با ایام فاطمی + فیلم
اذعان ونس: پول، سلاح یا تحریم‌های بیشتر موجب پیروزی اوکراین نمی‌شود
ترامپ حمایت‌های قانونی از مهاجران سومالیایی را لغو می‌کند
افراد مسلح ۲۲۷ نفر را از مدرسه‌ای در نیجریه ربودند
پولیتیکو: آمریکا معتقد است که زلنسکی به دلیل رسوایی فساد طرح ترامپ را می پذیرد
ممدانی خطاب به ترامپ: نیویورکی‌ها با جنگ‌های بی‌پایان مخالفند
ستایش ترامپ از شاهزاده سعودی: سیاست خارجی یا معامله شخصی
ترامپ: به‌زودی با مادورو گفت‌و‌گو می‌کنم
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم