باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هنگام ترک کاخ سفید با اشاره به طرح صلح ۲۸ بندی که برای اوکراین تدوین شده، گفت: «ما می‌خواهیم به صلح برسیم. این اتفاق باید مدت‌ها پیش می‌افتاد. جنگ اوکراین با روسیه هرگز نباید اتفاق می‌افتاد.»

ترامپ افزود که اگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین این طرح را رد کند، می‌تواند «با تمام وجود به مبارزه ادامه دهد.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که این طرح، «پیشنهاد نهایی» او نخواهد بود.

به نظر می‌رسد این پیش‌نویس اوکراین را ملزم می‌کند که قلمرو بیشتری را به روسیه واگذار کند، اندازه ارتش خود را محدود کند و رسماً از تلاش خود برای پیوستن به ناتو صرف نظر کند. ترامپ به ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود تا روز پنجشنبه فرصت داده است تا پاسخ دهد.

زلنسکی روز گذشته گفت که با انتخاب سختی رو‌به‌رو است و کی‌یف بین «از دست دادن عزت خود یا خطر از دست دادن یک شریک کلیدی» قرار گرفته است.

پیش از این در روز شنبه، رهبران ۹ کشور اروپایی به علاوه ژاپن، کانادا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا نگرانی خود را در مورد محدودیت‌های پیشنهادی این طرح برای نیرو‌های مسلح اوکراین ابراز کردند و هشدار دادند که این محدودیت‌ها «اوکراین را در برابر حملات آینده آسیب‌پذیر خواهد کرد.»

اوکراین پیش از این، شروط مشابه مطرح شده را صراحتا رد کرده بود. کارشناسان می‌گویند پذیرش این طرح به معنای تسلیم کی‌یف است.

منبع: آناتولی