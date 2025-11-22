رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: کاهش دود در آسمان الیت محسوس است و مهار آتش‌ با قدرت ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین ساجدی نیا شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در چالوس اظهار کرد: در حال حاضر مهار آتش در چند جبهه از طریق بالگردها و نیروی زمینی در حال انجام است.

وی گفت: تلاش شبانه‌روزی و مستمر نیروهای امدادی و پشتیبانی هوایی، بخش عمده‌ای از عرصه‌های طبیعی و جنگلی منطقه از خطر نابودی نجات یافته است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در تشریح آخرین وضعیت آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مرزن‌آباد اظهار کرد: این حادثه در استان مازندران و منطقه چالوس و الیت رخ داد و طی یک هفته گذشته نیروهای ستاد بحران استان با تمام توان درگیر عملیات اطفا بودند.

وی افزود: با همراهی وزیر کشور، برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفت و عملیات اطفای حریق در چهار جبهه آغاز شد که خوشبختانه در ضلع شرقی لکه‌گیری‌ها به خوبی انجام و در ضلع غربی نیز معبر ضدآتش ایجاد شده است.

ساجدی‌نیا با بیان این که نیروهای محلی، هلال‌احمر، آتش‌نشانی تهران، منابع طبیعی و سازمان محیط زیست با تقسیم وظایف مشخص وارد عمل شدند، ادامه داد: تصاویر دریافتی از پهپادها نشان می‌دهد که بیشتر درختان جوان منطقه سالم هستند و امیدواریم تا پایان عملیات نیز این روند ادامه یابد.

وی ادامه داد: کاهش محسوس دود در آسمان منطقه نسبت به روزهای گذشته نشان‌دهنده موفقیت عملیات هوایی است و هواپیماهای آب‌پاش و بالگردها در نقاط صعب‌العبور عملکرد بسیار مؤثری داشتند و نیروهای زمینی نیز همگام با آن‌ها پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند.

این مقام مسوول تصریح کرد: امیدواریم با ادامه این روند، شب را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم و خبرهای خوشی از پایان عملیات اطفا به مردم عزیز ارائه دهیم.

عرصه‌های جنگلی روستای "الیت" مرزن آباد در ۲ مرحله دچار آتش سوزی شد که مرحله نخست آن ۱۰ آبانماه جاری به وقوع پیوست که در نهایت پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی، آتش مهار شد.

مرحله دوم آتش سوزی در جنگل های الیت مرزن آباد از شنبه گذشته آغاز شد و با وجود به کارگیری چندین فروند بالگرد و تلاش نیروهای امدادی و مردمی، جنگل های این منطقه همچنان در آتش شعله ور است.

وجود برگ و لاشه های خشک درختان از یک سو و صعب العبور بودن منطقه با شیب تند و همچنین وزش باد از سویی دیگر باعث شده تا عملیات اطفای آتش در جنگل های الیت باوجود تلاش نیروهای امدادی و گروه های مردمی و دوستداران محیط زیست با مشکل مواجه شود.

گرمای هوا از یک سو و صعب‌العبور بودن منطقه و همچنین انباشت برگ و لاشه درختان خشک شده باعث شده است تا جنگل های چالوس از ابتدای هفته گذشته در چندین نوبت دچار آتش سوزی شود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.

منبع ایرنا