باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی فوتسال بانوان ایران امروز یکشنبه دوم آذرماه در نخستین دیدار خود در نخستین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ فیلیپین به مصاف برزیل قدرتمند می‌رود.

فوتسالیست‌های ایرانی پس از کسب مقام سومی در جام ملت‌های فوتسال آسیا سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کردند، اما پس از کسب سهمیه فروزان سلیمانی جای خود را به شهرزاد مظفر داد تا او وظیفه آماده سازی تیم ملی در جام جهانی را برعهده داشته باشد.

شاگردان مظفر در راه آماده سازی برای جام جهانی ۲ بازی دوستانه برگزار کردند که مقابل لهستان به تساوی ۱ - ۱ رسیدند، اما در دیدار برابر نیوزیلند ملی پوشان ایران با نتیجه پرگل ۶ - ۱ به برتری رسیدند.

تیم ملی فوتسال زنان برزیل در رنکینگ فیفا در رتبه اول قرار دارد و در ۶ دوره مسابقات جام جهانی کوچک توانسته است مقام قهرمانی را به دست بیاورد. زردپوشان در هر ۷ دوره برگزاری مسابقات کوپا نیز قهرمان شده‌اند تا نشان دهند یکی از قدرت های برتر فوتسال جهان محسوب می شوند.

در سوی مقابل فوتسالیست‌های ایرانی نیز در سال‌های اخیر نتایج درخشانی کسب کرده‌اند. ملی پوشان کشورمان در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ قهرمان آسیا شده‌اند و از قدرت‌های مطرح قاره کهن محسوب می‌شوند. شاگردان شهرزاد مظفر در رنکینگ فیفا نهم هستند.

شاگردان مظفر در گروه سختی قرار گرفته‌اند؛ ایتالیا در رنکینگ فیفا هفتم است و پاناما دیگر همگروه کشورمان در هفتاد و نهمین رنکینگ جهان است.

تیم ملی کشورمان در ۲ بازی دیگر خود در مرحله گروهی در روز‌های چهارشنبه پنجم آذرماه از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران و شنبه هشتم آذرماه از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران به ترتیب به مصاف پاناما و ایتالیا خواهد رفت.