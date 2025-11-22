انتقال چهار اتوبوس زندانی افغان از ایران به افغانستان

باشگاه خبرنگاران جوان- امروز (شنبه، ۱ آذر) چهار اتوبوس حامل زندانیان افغان که دوران محکومیت خود را در زندانهای ایران گذراندهاند، از مرز اسلامقلعه وارد خاک افغانستان شدند. این اقدام در نتیجه هماهنگی و توافق مقامهای دو کشور صورت گرفته است.
بر اساس اعلام مقامهای محلی، زندانیان پس از ورود برای طی مراحل قانونی به نهادهای مربوطه تحویل داده شدند. مسئولان مرزی افغانستان اشاره کردند که اکثر این افراد به اتهاماتی از قبیل جرایم مواد مخدر، قتل، درگیری و سرقت در ایران بازداشت شده بودند.
آنان همچنین تأکید کردند که روند تبادل زندانیان بین ایران و افغانستان ادامه خواهد یافت و تلاشها برای بازگرداندن سایر شهروندان افغان نیز در دست پیگیری است.
این انتقال در ادامه گفتوگوهای حقوقی و کنسولی اخیر تهران و کابل انجام شده است. گفتنی است که فضلمحمد حقانی، سرپرست سفارت طالبان در تهران، هفته گذشته با کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران، دیدار و در مورد وضعیت زندانیان افغان، تسهیل همکاریهای حقوقی و کنسولی و نیز مشکلات مهاجران گفتوگو کرده بود.
این در حالی است که سفر اخیر غریبآبادی به کابل، که حدود یک ماه پیش در چارچوب سیاست همسایگی ایران انجام شد، به توافقات مهمی از جمله تبادل زندانیان، اجرای معاهده هیرمند و تشکیل کمیتههای فنی برای حل مسائل مرزی منجر شده بود.