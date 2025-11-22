انتقال چهار اتوبوس زندانی افغان از ایران به افغانستان

چهار اتوبوس حاوی زندانیان افغان که دوران محکومیت خود را در زندان‌های ایران سپری می‌کردند، امروز از طریق مرز اسلام‌قلعه وارد خاک افغانستان شدند. این انتقال در چارچوب هماهنگی‌های حقوقی و کنسولی دو کشور انجام گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- امروز (شنبه، ۱ آذر) چهار اتوبوس حامل زندانیان افغان که دوران محکومیت خود را در زندان‌های ایران گذرانده‌اند، از مرز اسلام‌قلعه وارد خاک افغانستان شدند. این اقدام در نتیجه هماهنگی و توافق مقام‌های دو کشور صورت گرفته است.

بر اساس اعلام مقام‌های محلی، زندانیان پس از ورود برای طی مراحل قانونی به نهادهای مربوطه تحویل داده شدند. مسئولان مرزی افغانستان اشاره کردند که اکثر این افراد به اتهاماتی از قبیل جرایم مواد مخدر، قتل، درگیری و سرقت در ایران بازداشت شده بودند.

آنان همچنین تأکید کردند که روند تبادل زندانیان بین ایران و افغانستان ادامه خواهد یافت و تلاش‌ها برای بازگرداندن سایر شهروندان افغان نیز در دست پیگیری است.

این انتقال در ادامه گفت‌وگوهای حقوقی و کنسولی اخیر تهران و کابل انجام شده است. گفتنی است که فضل‌محمد حقانی، سرپرست سفارت طالبان در تهران، هفته گذشته با کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، دیدار و در مورد وضعیت زندانیان افغان، تسهیل همکاری‌های حقوقی و کنسولی و نیز مشکلات مهاجران گفت‌وگو کرده بود.

این در حالی است که سفر اخیر غریب‌آبادی به کابل، که حدود یک ماه پیش در چارچوب سیاست همسایگی ایران انجام شد، به توافقات مهمی از جمله تبادل زندانیان، اجرای معاهده هیرمند و تشکیل کمیته‌های فنی برای حل مسائل مرزی منجر شده بود.

برچسب ها: زندانیان افغانستانی ، تبادل زندانیان در افغانستان
خبرهای مرتبط
دیدار معاون دادگستری ایران با سفیر افغانستان در تهران
آزاد شدن ۴ زندانی ایرانی از افغانستان
سفر ریاست دادستان کل افغانستان به تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طلای تاریخی و ۳ مدال؛ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی درخشید
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای توافق‌های جدید در کابل
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه + فیلم و تصاویر
۵۵ کشته و ۱۳ مفقود در پی سیل در مرکز ویتنام
افتتاح مدرسه "جعفر برزگر" با حضور مقامات استانی و نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل
مادورو اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است
پلیس برزیل بولسونارو را بازداشت کرد
اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آغاز بکار کرد
سازمان ملل ۲۹ حمله شهرک‌نشینان در کرانه باختری را در یک هفته ثبت کرد
هشدار جدی صندوق نجات کودکان: افغانستان در محاصره مواد منفجره
آخرین اخبار
هند آماده سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه داروسازی در افغانستان شد
انتقال چهار اتوبوس زندانی افغان از ایران به افغانستان
طعنه ترامپ به زلنسکی: می‌تواند با تمام توان به جنگیدن ادامه دهد
ربایش بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز و معلم در یکی از بزرگ‌ترین حملات مسلحانه نیجریه
نقض جدی آتش‌بس در غزه؛ ۲۰ فلسطینی طی ۲۴ ساعت اخیر به شهادت رسیدند
صدراعظم آلمان: جنگ اوکراین فقط با رضایت اروپا و کی‌یف تمام می‌شود
مقامات آمریکایی و اوکراینی در سوئیس درباره طرح صلح گفت‌و‌گو خواهند کرد
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه + فیلم و تصاویر
رژیم صهیونیستی با دو موشک، روستایی در جنوب لبنان را هدف قرار داد
اوکراین طرح جدید را امضا می‌کند یا شرایط برای آن بدتر خواهد شد
مسکو: دیدار جدید پوتین و ترامپ همچنان در دستور کار است
پلیس برزیل بولسونارو را بازداشت کرد
اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آغاز بکار کرد
افتتاح مدرسه "جعفر برزگر" با حضور مقامات استانی و نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل
هشدار جدی صندوق نجات کودکان: افغانستان در محاصره مواد منفجره
طلای تاریخی و ۳ مدال؛ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی درخشید
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای توافق‌های جدید در کابل
سفر مقامات طالبان به دهلی‌نو؛ هند و افغانستان رایزن بازرگانی تعیین می‌کنند
سازمان ملل ۲۹ حمله شهرک‌نشینان در کرانه باختری را در یک هفته ثبت کرد
مادورو اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است
۵۵ کشته و ۱۳ مفقود در پی سیل در مرکز ویتنام
عشق و ارادت دو ملت ایران و افغانستان همزمان با ایام فاطمی + فیلم
اذعان ونس: پول، سلاح یا تحریم‌های بیشتر موجب پیروزی اوکراین نمی‌شود
ترامپ حمایت‌های قانونی از مهاجران سومالیایی را لغو می‌کند
افراد مسلح ۲۲۷ نفر را از مدرسه‌ای در نیجریه ربودند
پولیتیکو: آمریکا معتقد است که زلنسکی به دلیل رسوایی فساد طرح ترامپ را می پذیرد
ممدانی خطاب به ترامپ: نیویورکی‌ها با جنگ‌های بی‌پایان مخالفند
ستایش ترامپ از شاهزاده سعودی: سیاست خارجی یا معامله شخصی
ترامپ: به‌زودی با مادورو گفت‌و‌گو می‌کنم
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم