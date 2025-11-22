پس از اینکه برخی رسانه‌ها مدعی شدند حماس پایان آتش‌بس را به اطلاع مقامات آمریکایی رسانده، یک مقام ارشد این گروه گزارش‌های مربوطه را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس گزارش برخی رسانه‌ها مبنی بر اعلام پایان یافتن آتش‌بس از سوی این جنبش را رد کرد.

الرشق به شبکه خبری قدس گفت: «اسرائیل در حال بهانه‌تراشی برای فرار از توافق و بازگشت به جنگ است، در حالی که این خود اوست که روزانه و به طور سیستماتیک توافق را نقض می‌کند.»

این مقام حماس ادامه داد: «آنچه منابع اسرائیلی در مورد اطلاع حماس به استیو ویتکاف مبنی بر پایان توافق منتشر کرده‌اند، حقیقت ندارد. ما از میانجیگران و دولت آمریکا خواسته‌ایم که مداخله کنند و اسرائیل را مجبور به اجرای توافق کنند.»

پیش از این، شبکه العربیه به نقل از منابع ناشناس ادعا کرده بود که پس از تشدید حملات رژیم صهیونیستی در روز شنبه و شهادت ۲۰ شهروند فلسطینی، حماس به فرستاده ویژه کاخ سفید اطلاع داده که «توافق پایان یافته» و «غزه به لبنان دیگری تبدیل نخواهد شد».

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، آتش بس غزه ، نقض آتش بس
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم