باشگاه خبرنگاران جوان- هیئتی بلندپایه از وزارت صنعت و تجارت طالبان به ریاست نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارتخانه، در جریان سفر رسمی به دهلینو با اعضای شورای توسعه صادرات دارو جمهوری هند دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس خبرنامه وزارت صنعت و تجارت طالبان که امروز (شنبه، اول آذر) منتشر شد، در این نشست نمایندگان هندی بر علاقه خود به گسترش همکاریها و افزایش صادرات دارو به افغانستان تأکید کرده و آمادگی خود را برای سرمایهگذاری مشترک و ایجاد کارخانههای تولید دارو در خاک افغانستان اعلام نمودند.
در این مذاکرات، موضوعاتی چون واردات دارو، ارتقای کیفیت محصولات دارویی، فرصتهای سرمایهگذاری و رفع چالشهای موجود در تجارت دارو میان دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نورالدین عزیزی نیز در پاسخ به پرسشها و نگرانیهای اعضای شورای هندی، آمادگی طالبان را برای حمایت همهجانبه از شرکتهای معتبر دارویی هند اعلام کرد.
بر اساس توافق طرفین، مقرر شد فعالان بخش دارو افغانستان از کارخانههای پیشرفته داروسازی در هند بازدید به عمل آورند و در مقابل، هیأتی از بخش دارو هند نیز به کابل سفر کند تا زمینههای عملی ایجاد کارخانههای تولید دارو در افغانستان و توسعه صادرات را مورد بررسی قرار دهد.
شورای توسعه صادرات دارو هند که بیش از ۵۷ کارخانه معتبر با استانداردهای جهانی را در عضویت خود دارد، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه همکاریهای اقتصادی میان کابل و دهلینو محسوب میشود.
این تحولات در شرایطی روی میدهد که طالبان اخیراً واردات دارو از پاکستان را به دلیل کیفیت پایین داروهای پاکستانی و مشکلات در روند تجاری با اسلامآباد ممنوع اعلام کردهاند. در این راستا، همکاری با هند در بخش داروسازی میتواند جایگزین مهمی برای تأمین نیازهای دارویی افغانستان بوده و وابستگی دیرینه این کشور به بازار پاکستان را کاهش دهد.