شاخص آلودگی هوای تهران وارد محدوده هشدار قرمز شده و در حال حاضر عدد ۱۶۵ را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم اکنون شاخص کیفیت هوای شهر تهران در وضعیت قرمز و شرایط برای تمامی آحاد جامعه ناسالم است.

در این شرایط به تمامی آحاد جامعه توصیه می‌شود از تردد در فضای باز خودداری کنند.

این در حالی است که امروز نیز کیفیت هوای شهر تهران در شرایط آلوده برای گروه‌های حساس قرار داش

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می‌شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

