باشگاه خبرنگاران جوان- تیم داوطلبان سازمان ملل در افغانستان هشدار جدی درباره تشدید بحران بهداشتی کودکان در این کشور صادر کرد و اعلام نمود که ۱۲.۹ میلیون کودک افغان در معرض بیماریهای عفونی کشنده قرار دارند.
این تیم وابسته به برنامه «داوطلبان سازمان ملل» تأکید کرد که وضعیت بهداشتی کودکان در افغانستان بهطور نگرانکنندهای در حال وخامت است و دسترسی به خدمات بهداشتی برای کودکان افغان «حیاتی» بوده و باید بهطور جدی تقویت شود.
این هشدار در حالی مطرح میشود که آمارهای سازمانهای بینالمللی وضعیت فاجعهبار بهداشتی در افغانستان را تأیید میکنند. سازمان بهداشت جهانی ثبت بیش از ۵۵ هزار مورد مشکوک به سرخک از ابتدای سال جاری و مرگ ۳۵۷ نفر، عمدتاً کودکان، در اثر این بیماری را گزارش داده است.
سازمان «پزشکان بدون مرز» نیز اعلام کرده که روزانه یک کودک در افغانستان بر اثر بیماری سرخک جان میبازد. همچنین صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) از ثبت بیش از ۱۰۰ هزار مورد اسهال حاد تا تیرماه سال جاری خبر داده که ۴۸ مورد آن منجر به مرگ شده است. بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از مبتلایان به اسهال حاد را کودکان زیر پنج سال تشکیل میدهند.
پس از تحولات سیاسی اخیر، سیستم بهداشتی افغانستان با کاهش شدید بودجه، خروج کادرهای متخصص و محدودیت در فعالیت نهادهای بینالمللی مواجه شده است. همزمان، فقر گسترده، سوءتغذیه، دسترسی محدود به آب آشامیدنی سالم و واکسیناسیون ناکافی، زمینه را برای شیوع بیماریهای قابل پیشگیری در میان کودکان فراهم کرده است.
نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که بدون تقویت فوری خدمات بهداشتی، حمایت مالی پایدار و دسترسی کامل به مناطق دورافتاده، بحران بهداشتی کودکان در افغانستان به فاجعهای انسانی با ابعاد گستردهتر تبدیل خواهد شد.