باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - مراسم رونمایی از پروژه های هوشمندسازی شهرداری خوی برگزار شد.
غلامرضا کاظمیان معاون وزیر راه و شهرسازی در این مراسم گفت: خوی یکی از نمونههای موفق استانی در ارائه خدمات الکترونیک بوده و در اجرای مفهوم واقعی شهر هوشمند، حتی از برخی کلانشهرها نیز پیشتاز تر است.
وی افزود: امروز شهری چون خوی نهتنها در خدمات الکترونیک پیشگام شده، بلکه برداشت دقیق و اصولی از مفهوم هوشمندسازی ارائه داده است، رویکردی که در بسیاری از کلانشهرهای کشور نیز هنوز بهطور کامل محقق نشده است.
کاظمیان با اشاره به تلاشهای وزارت راه و شهرسازی برای حرکت بهسمت الکترونیکی سازی فرایندها، گفت: در وزارتخانه از تمامی سامانههای الکترونیکی برای تسهیل خدمات استفاده میکنیم و این مسیر را در همه سطوح پیش میبریم.
وی هوشمندسازی شهرداری خوی را حرکتی مؤثر در جهت ارتقای شاخصهای شهر هوشمند دانست و گفت: این اقدامات میتواند نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار شهری ایفا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت خوی در حوزه برنامهریزی شهری اضافه کرد: این شهر از نظر اجرای طرحها عقبماندگی ندارد و امیدواریم با تداوم همکاریها، روند توسعه با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی درباره طرح ناحیهای خوی و چایپاره نیز گفت: این طرح در مراحل پایانی تصویب قرار دارد و رویکردی چندبعدی در حوزههای حملونقل، اقتصاد، موضوعات مرزی و منطقهای برای آن در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این نگاه جامع میتواند بنیان توسعه خوی را تقویت و جایگاه آن را در ارتباطات لجستیکی و بین المللی ارتقا دهد.
کاظمیان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به معماری و بازآفرینی شهری گفت: بافت تاریخی خوی نباید فقط بهعنوان موزه دیده شود و ارزش شهر فقط در خشت و گل نیست و بلکه در زندگی و حضور اجتماعی مردم معنا پیدا میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت بازنگری در طرح تفصیلی خوی بیان کرد: در حوزه بلندمرتبهسازی و برخی محدودیتهای طرح تفصیلی، آمادگی همکاری کامل برای بررسی و اصلاح وجود دارد.
کاظمیان خاطرنشان کرد: برای تأمین زمین مورد نیاز پروژههای مسکن، اقدامات لازم انجام میشود تا شرایط برای اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای در خوی فراهم شود.
پیشگامی شهرداری خوی در اتصال به مرکز تبادل داده ملی
مراسم رونمایی از پروژههای هوشمند سازی شهرداری خوی در سالن شهید برگزینی شهرداری برگزار شد. محمد حاتمیزاده معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات در این مراسم با اشاره به پیشگامی شهرداری خوی در اتصال به مرکز تبادل داده ملی، گفت: خوی در اجرای طرحهای هوشمندسازی، یکی از شهرهای مهم کشور محسوب میشود و این اقدامات زیربنای عدالت ارتباطی و تحقق اقتصاد دیجیتال در منطقه است.
وی افزود: برای آشنایی دانش آموزان با فنآوریهای نوین و هوش مصنوعی برنامه های ویژه ای طراحی شده و در آذربایجان غربی تاکنون ۵۰ هزار نفر از دانش آموزان برای دریافت این آموزشها ثبت نام کرده اند.
حاتمی زاده در ادامه اظهار داشت : شهرداری خوی نخستین سازمان استانی است که به مرکز تبادل داده کشور متصل می شود.
وی گفت: اجرای فیبر نوری و اتصال شهرداری به مرکز تبادل داده، امنیت، سرعت و کاهش هزینههای مدیریت شهری را بهدنبال دارد و مسیر حرکت بهسوی اقتصاد دیجیتال را هموار میکند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات استفاده از تصاویر ماهوارهای را یکی از ابزارهای نوین در اختیار شهرداریها دانست و گفت: این امکان میتواند در مدیریت شهری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.
وی افزود: برای ارائه خدمات بهتر، ۱۶ پلتفرم ملی طراحی شده و تمام خدمات دولتی در این پلتفرمها تجمیع میشود تا شفافیت و رضایتمندی مردم افزایش یابد.
حاتمی زاده با اشاره به اهمیت مرز رازی خوی گفت: ایجاد ارتباطات پایدار در این منطقه از اولویتهای وزارت ارتباطات است و از این ظرفیت برای حمایت از فعالان مرزی و توسعه تبادلات استفاده خواهد شد.
وی اضافه نمود: تلاش این وزارتخانه بر عدالت ارتباطی در کشور است و خوی در این مسیر پیشتاز بوده و برنامه ریزی شده که هیچ روستایی بدون پوشش اینترنت و مکالمه باقی نماند.
حاتمی زاده همچنین به طرح ایران دیجیتال اشاره کرد و افزود: هدف ما آموزش هوش مصنوعی به ۵۰۰ هزار دانشآموز است و تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر در آذربایجان غربی ثبتنام کردهاند.
معاون وزیر ارتباطات از شهرداریها خواست برای ترویج این طرح و آشنایی نسل جوان با فناوری همکاری کنند.