جواهرات سلطنتی فرانسه پس از یک ماه، همچنان مفقود + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکی از بزرگترین سرقتهای هنری سالهای اخیر در فرانسه، فردی که خود را بهعنوان تعمیرکار معرفی کرده بود، توانست هشت قطعه از جواهرات سلطنتی فرانسه را از نگارخانه آپولون در موزه لوور پاریس برباید. این سرقت که بیش از یک ماه از وقوع آن میگذرد، همچنان بدون نتیجه روشن باقی مانده است.
بهگفته منابع پلیس، سارق با استفاده از لباس و کارت جعلی تعمیرات، بدون جلب توجه وارد بخش حفاظتشده گالری شده و در زمانی کوتاه جواهرات ارزشمند را خارج کرده است. بررسی دوربینهای مداربسته و بازجویی از کارکنان موزه تاکنون سرنخ قطعی ارائه نداده و همین موضوع نگرانیها درباره احتمال خروج اشیا از مرزهای فرانسه را افزایش داده است.