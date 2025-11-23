باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آزمایش نسخه جدید اسپیس‌ایکس ناموفق ماند + فیلم

نسخه تازه‌توسعه‌یافته فضاپیمای استارشیپ شرکت اسپیس‌ایکس شامگاه پنجشنبه در پایگاه پرتاب جنوب تگزاس هنگام آزمایش فشار سیستم گاز دچار انفجار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمایش فنی شرکت اسپیس‌ایکس روی نسخه جدید فضاپیمای غول‌پیکر استارشیپ با شکست روبه‌رو شد. این حادثه زمانی رخ داد که مهندسان شرکت در حال ارزیابی فشار سیستم گاز این فضاپیما در سکوی آزمایشی بوکاچیکا در جنوب تگزاس بودند. به گفته منابع نزدیک به پروژه، در مراحل اولیه تست، فشار داخلی سیستم افزایش یافته و لحظاتی بعد انفجار شدیدی بخش بالایی سازه را دربر گرفت.

هیچ‌یک از کارکنان حاضر در محل آسیب ندیدند، اما سازه آزمایشی به‌طور کامل از بین رفت. اسپیس‌ایکس اعلام کرده بررسی دقیق علت انفجار آغاز شده و نتایج آن برای بهبود طراحی و ایمنی نسخه‌های بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط
آزمایش نسخه جدید اسپیس‌ایکس ناموفق ماند + فیلم
young journalists club

انفجار در پمپ بنزین جهرم؛ ۷ نفر مصدوم شدند + تصاویر

آزمایش نسخه جدید اسپیس‌ایکس ناموفق ماند + فیلم
young journalists club

انفجار مهیب در یک ایستگاه پلیس در کشمیر هند

آزمایش نسخه جدید اسپیس‌ایکس ناموفق ماند + فیلم
young journalists club

انفجار کارخانه‌ای در پاکستان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شوک امنیتی در تل‌آویو؛ افسر اسرائیلی جاسوس ایران؟ + فیلم
۱۷۵۹

شوک امنیتی در تل‌آویو؛ افسر اسرائیلی جاسوس ایران؟ + فیلم

۰۱ . آذر . ۱۴۰۴
پرواز ایلیوشین‌های سپاه برای نجات جنگل الیت + فیلم
۸۵۸

پرواز ایلیوشین‌های سپاه برای نجات جنگل الیت + فیلم

۰۱ . آذر . ۱۴۰۴
دو راهی سخت اوکراین + فیلم
۶۵۲

دو راهی سخت اوکراین + فیلم

۰۱ . آذر . ۱۴۰۴
بحران پساجنگ در ارتش صهیونی + فیلم
۴۱۲

بحران پساجنگ در ارتش صهیونی + فیلم

۰۱ . آذر . ۱۴۰۴
انتقاد ممدانی از همدستی آمریکا در نسل کشی غزه + فیلم
۲۶۰

انتقاد ممدانی از همدستی آمریکا در نسل کشی غزه + فیلم

۰۱ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.