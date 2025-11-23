باشگاه خبرنگاران جوان - آزمایش فنی شرکت اسپیس‌ایکس روی نسخه جدید فضاپیمای غول‌پیکر استارشیپ با شکست روبه‌رو شد. این حادثه زمانی رخ داد که مهندسان شرکت در حال ارزیابی فشار سیستم گاز این فضاپیما در سکوی آزمایشی بوکاچیکا در جنوب تگزاس بودند. به گفته منابع نزدیک به پروژه، در مراحل اولیه تست، فشار داخلی سیستم افزایش یافته و لحظاتی بعد انفجار شدیدی بخش بالایی سازه را دربر گرفت.

هیچ‌یک از کارکنان حاضر در محل آسیب ندیدند، اما سازه آزمایشی به‌طور کامل از بین رفت. اسپیس‌ایکس اعلام کرده بررسی دقیق علت انفجار آغاز شده و نتایج آن برای بهبود طراحی و ایمنی نسخه‌های بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.