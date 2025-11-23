سرپرست مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۹نفر بر اثر گازگرفتگی در روستای «تنگاری» از توابع شهرستان بویراحمد مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ پرویز غفارفرد گفت: در ساعت ۲۱:۰۳شنبه یکم آذرماه گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در مسجد روستای «تنگاری» به مرکز اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

وی بیان کرد: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه اورژانس دشت‌روم و اتوبوس‌آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

غفارفرد عنوان کرد: در این حادثه ۱۹ نفر در سنین ۹ تا ۴۵ سال دچار مسمومیت شدند که خوشبختانه وضعیت عمومی آنان مناسب است.

سرپرست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: حادثه تلفات جانی نداشت و تمامی مصدومان برای انجام مراقبت‌های تکمیلی بااتوبوس‌آمبولانس به بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج انتقال یافتند.

وی با اشاره به افزایش استفاده از وسایل گرمایشی در فصل سرما، هشدار داد:عدم تهویه مناسب در فضاهای بسته می‌تواند منجر به بروز حوادث مشابه شود؛ از این‌رو رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت سیستم‌های گرمایشی ضروری است.

گازگرفتگی ۱۹ نفر در بویراحمد؛ حال عمومی مصدومان مساعد است
