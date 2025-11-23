باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هزاران اسرائیلی امشب در تلآویو دست به تظاهرات زده و خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره شکستهای هفتم اکتبر شدند.
گفته شده «نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین و «گادی آیزنکوت» رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز در این تجمع شرکت کردهاند.
نفتالی بنت در شبکههای اجتماعی نوشت: هیچکس مسئولیت شکست هفت اکتبر را بر عهده نگرفته است. من از همه میخواهم که شنبه شب برای تشکیل کمیته بررسی به این تجمع بپیوندند.
این تظاهرات هفته گذشته نیز در تلآویو و حیفا برگزار شده بود.
با وجود اینکه نظرسنجیها به طور مداوم نشان میدهند که اکثریت قابل توجهی از اسرائیلیها خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق در خصوص شکستهای اطلاعاتی هفتم اکتبر هستند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر و ائتلاف او تلاشها برای تشکیل آن را رد کردهاند. آنها میگویند که چنین کمیسیونی فقط باید پس از پایان جنگ تشکیل شود.
گزارش بازرس ویژه رژیم صهیونیستی در رابطه با دلایل شکست این رژیم در هفتم اکتبر، نشان میدهد که نتانیاهو یکی از دلایل این شکست محسوب میشود. این گزارش که اخیرا منتشر شده، بیان میکند که اگر نتانیاهو به شکل متفاوتی عمل میکرد، ارتش صهیونیستی چنین شکستی را متحمل نمیشد.
منبع: آکسیوس