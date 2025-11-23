باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، (اول آذرماه) در گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با اشاره به اهمیت حفظ اتحاد ملی، تأکید کرد: اتحاد و انسجام ملی باید به عنوان یک امر مقدس در جامعه اسلامی نهادینه شود و همه اقشار و مسئولان باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
وی ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، به کلام نورانی ایشان در خطبه فدکیه اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) در این خطبه بیان میدارند که خداوند طاعت اهل بیت را وسیلهای برای ساماندهی به دین و فرهنگ قرار داده و امامت ما را به عنوان ابزار جلوگیری از پراکندگی و تفرقه در جامعه معرفی کرده است.
صفارهرندی با تأکید بر این نکته اظهار کرد: این موضوع، نه تنها در ۱۴۰۰ سال پیش بلکه در هر دورهای یک امر عقلانی و بدیهی بوده است. وقتی ملتها با مشکلات و دشمنان قدرتمند مواجه میشوند، چارهای جز همافزایی و اتحاد ندارند. این امر عقلانی است که در برابر تهدیدات، باید دست در دست یکدیگر گذاشت و متحد به ایستادگی پرداخت.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در این زمینه تعبیر خاصی به کار بردهاند و اتحاد را نه تنها به عنوان یک توصیه بلکه به عنوان یک امر مقدس مطرح کردهاند. همانطور که ما به کتابهای مقدس، حرمهای مقدس و چهرههای دینیمان همچون ائمه اطهار (علیهمالسلام) به عنوان مقدسات نگاه میکنیم، اتحاد ملی نیز باید یک امر مقدس باشد. تعرض به آن از نظر شرعی و اخلاقی جایز نیست و باید در حریم آن با احترام و حرمت عمل کرد.
صفارهرندی گفت: حضرت آیتالله خامنهای علاوه بر تأکید بر مقدس بودن اتحاد ملی، آن را به عنوان «توصیه قطعی» خود مطرح کردهاند. این تأکید نشان میدهد که هیچ چیزی نباید مانع از حفظ اتحاد و انسجام ملی باشد. در حقیقت، این توصیه، حکم آخر و بیچون و چرای رهبری است که باید در همه سطوح به آن توجه شود.
هیچگونه تخطی از حفظ اتحاد مقدس پذیرفته نیست
وی افزود: اتحاد ملی، مشابه دفاع مقدس است. جنگ به خودی خود امر خوبی نیست، اما وقتی این جنگ وجهه قدسی پیدا میکند، به آن دفاع مقدس میگوییم. دفاع مقدس همانطور که در روز عاشورا و در جنگ تحمیلی توسط امام حسین (علیهالسلام) و امت مسلمان انجام شد، باید در مقابل تهدیدات و دشمنان نیز امتداد یابد.
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد ملی به عنوان یک امر مقدس، تصریح کرد: هیچگونه تخطی از این دستورالعمل پذیرفته نیست و همگان باید در جهت تقویت و حفظ انسجام ملی تلاش کنند.
برآوردهای اشتباه غربیها درباره ایران
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برآوردهای اشتباه غربیها درباره ایران و تغییر مسیر استراتژی دشمنان در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، گفت: بعد از حوادث سال ۸۸ و پس از وقایع ۹ دی، مسئولان ناتو، وزرای دفاع ناتو در یک نشست اظهار کرده بودند که تمام امیدی که ما به آشوب داخلی در ایران بسته بودیم تا جمهوری اسلامی پایان یابد با حضور منسجم مردم در ۹ دی نقش بر آب شد.
وی افزود: حالا ما باید به دنبال راههای دیگری بگردیم که شاید بتوانیم مردم را تکهتکه کنیم، هم رابطه مردم را با نظام تضعیف کنیم و هم در بین مسئولان و مقامات دوقطبی ایجاد کنیم.
صفارهرندی گفت: در این شرایط آنها به این نتیجه رسیدند که تحریمها میتواند این کار را انجام دهد. چرا که از نظر آنها تحریمهای فلجکننده باعث ایجاد سختیهای روزمره برای مردم میشود و در این شرایط هم ایمان مردم نسبت به توانمندی مسئولان تضعیف میشود و هم آنها مطالبات خود را به خیابانها میآورند.
وی ادامه داد: در این شرایط مسئولان نیز دچار اختلاف و آشوب داخلی میشوند. یکی میگوید باید تند برخورد کرد و دیگری میگوید باید کُند، برخورد کرد. این باعث تضعیف مسئولیتها و از هم پاشیدگی میشود.
اختلاف نظر آمریکا و اسرائیل درباره حمله به ایران
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: این سوء تفاهم باعث شد که آمریکا و اسرائیل در آستانه جنگ ۱۲ روزه یک اختلاف سلیقه داشتند. هر دو طرف معتقد بودند که باید جمهوری اسلامی را تمام کنند. آمریکاییها معتقد بودند اگر از بیرون به ایران حمله کنند، مردم ایران به هم پیوند میزنند و متحد خواهند شد، در حالی که اسرائیلیها فکر میکردند اگر ضربهای اساسی به ایران وارد کنند، مردم ایمان خود به توانمندیهای نظام را از دست خواهند داد.
وی افزود: در این میان، اسرائیلیها یک سوء تفاهم بزرگ درباره مرام و مشرب مردم ایران مرتکب شدند. در حالی که ممکن بود قبل از جنگ ۱۲ روزه مشکلات جدی بین مردم و مسئولان در کشور وجود داشته باشد، این حمله باعث شد که تمام این فاصلهها از بین برود.
صفارهرندی گفت: وقتی دشمن حمله کرد، ابتدا نظامیها، سپس دانشمندان و بعد مردم عادی و در نهایت مسئولان کشور را هدف قرار دادند. در این حمله به شورای امنیت ملی ایران، همه سران کشور هدف قرار گرفتند. این نشان میدهد که دشمن در ارزیابی خود اشتباه کرده است.
وی ادامه داد: برآورد دشمن که در ابتدا فکر میکرد این اختلافات در ایران باعث فروپاشی خواهد شد، اشتباه بود. وقتی در جنگ ۱۲ روزه دشمن به سراغ مسئولین سیاسی و حتی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی میرود، این نشان میدهد که ارزیابی آنها نادرست بود.
ترامپ اذعان کرد فرماندهی جنگ علیه ایران را بر عهده داشته است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: برآورد آمریکاییها هم در این زمینه مشابه اسرائیل بود، با این تفاوت که در نهایت ترامپ هم اذعان کرد که فرماندهی جنگ را خود او بر عهده داشته است. این نشان میدهد که در نهایت بین دیدگاههای آمریکا و اسرائیل فاصلهای نبوده و هر دو طرف در یک مسیر مشابه حرکت کردهاند.
وی افزود: در نتیجه، دشمن با حمله به ایران تلاش کرد تا تفرقهای بین مسئولان کشور ایجاد کند، اما در نهایت این حملات فقط موجب وحدت بیشتر مردم و مسئولان شد. حالا آنها معتقدند که باید آشوب داخلی ایجاد کنند و عملیات بیرونی را به عنوان مکمل این هدف دنبال کنند.
صفارهرندی در ادامه مباحث مربوط به الزامات حفظ اتحاد و انسجام ملی، با اشاره به چالشهای طبیعی پیشروی کشور گفت: کشوری در اندازه ایران، به طور طبیعی در ذات خود با چالشهایی روبهرو است. نمونه ساده آن مسئله آب است؛ مشکلی که بسیاری از کشورهای دیگر نیز با آن مواجهاند و حتی پیشبینی میشود جنگ آب در آینده از جنگ نفت مهمتر باشد.
وی با اشاره به ترکیب چندقومیتی ملت ایران افزود: ایران کشوری است که از اقوام مختلف شکل گرفته؛ اما همانطور که مرحوم دکتر حبیبی میگفت، ما یک قوم بیشتر نداریم و آن قوم ایرانی است و سایر گروهها؛ کرد، لر، عرب، بلوچ، ترکمن و ترک تیرههای همین قوم بزرگ هستند. با این حال در ادبیات عمومی از آنها به عنوان قومیتهای متنوع یاد میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمن سالهاست تلاش میکند گسلهای قومی، زبانی و مذهبی را فعال کند، گفت: تجربههای منطقه نشان میدهد تحریک این گسلها چه پیامدهایی دارد. در عراق این پروژه به یک جنگ داخلی طولانی منجر شد؛ در لبنان نیز بارها اقوام و مذاهب مختلف را به جان هم انداختند. اما در ایران چنین سناریویی جواب نداده، چون هویت ایران بر پیوستگی این اقوام و زندگی در کنار یکدیگر استوار است.
او افزود: ایران مانند یک چهلتکه زیباست؛ رنگارنگ و متفاوت، اما در کنار هم چشمنواز. این چهلتکه محصول هزاران سال تاریخ و جغرافیاست. تصور اینکه با یک تلنگر بتوان این پیوستگی را از هم گسست، خاماندیشی و جهل محض است.
نمونهای از ناکامی طرحهای تجزیهطلبانه دشمن در ایران
صفارهرندی نمونهای از ناکامی طرحهای تجزیهطلبانه در ایران را یادآوری کرد و گفت: زمانی زمزمههایی درباره جداییطلبی کردها مطرح شد؛ اما خود کردها قاطعانه واکنش نشان دادند و گفتند ما قدیمیترین و ریشهدارترین قوم ایرانی هستیم و چنین ادعایی توهین به ماست. همین روحیه در سایر اقوام نیز وجود دارد.
وی تأکید کرد: اگر در مقاطعی دلخوریها، اختلافات یا حادثهای در شهری رخ داده باشد، مردم فردای آن روز به زندگی عادی برگشتهاند و هیچگاه این مسائل بهانهای برای آشوب دائمی نشده است. این نشاندهنده عمق هویت ملی در ایران است.
صفارهرندی خاطرنشان کرد: اتحاد قومی و ملی در ایران نه یک اتفاق لحظهای، بلکه حاصل یک پیوست تاریخی است؛ پیوستگیای که دشمنان به دلیل ناآگاهی از عمق آن، بارها در تحلیلهای خود دچار خطا شدهاند.
پیوستگی میان دولت، ملت و نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه نقش حیاتی داشت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اهمیت حفظ اتحاد میان ملت، دولت و نیروهای مسلح، گفت: شاهد پیوستگی میان چند عنصر بودیم که بالاترین تأثیر را در حفظ انسجام و یکپارچگی کشور دارند. هرگونه سستی در یکی از این عناصر میتوانست زمینهای برای ضربهخوردن ایجاد کند.
وی با بیان اینکه این هماهنگی در جنگ ۱۲ روزه نقش حیاتی داشت، افزود: اگر نیروهای مسلح تا پایان پای کار بودند و ملت نیز پشتوانه آنان، اما دولت تصور میکرد این موضوع به او ربطی ندارد و کنار میکشید، وضعیت به طور قطع آسیبپذیر میشد.
صفارهرندی تصریح کرد: یکی از دلایل موفقیت ما در جنگ ۱۲ روزه این بود که دولت برای ساماندهی امور کشور پای کار بود و اداره کشور را با موفقیت مدیریت کرد. این تلاش، با توجه به امکانات و شرایط موجود، قابل تحسین است.
وی ادامه داد: اگر مردم نیز همکاری نمیکردند و در صحنه حضور نمییافتند، توفیقی حاصل نمیشد. حضور جوانانی با هیئت ظاهری متفاوت، کنار نیروهای حافظ نظم، نقش مؤثری در حفظ انسجام ملی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اگر نیروهای مسلح پس از ضربه غافلگیرانه اولیه که منجر به از دست رفتن چهرههای شاخصی همچون شهید سلامی، شهید باقری و شهید حاجیزاده شد، پاسخ قاطع نمیدادند، انسجام مردم و حمایت آنان از دولت تضعیف میشد.
صفارهرندی افزود: همین پیوستگی و هماهنگی میان مردم، دولت و نیروهای مسلح، موجب شد که مردم حس قهرمانی و پیروزی را تجربه کنند و کشور از یک بحران جدی عبور کند.
جنگ ۱۲ روزه یک مقطع تمامشده نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر، با تأکید بر اینکه «جنگ ۱۲ روزه یک مقطع تمامشده نیست»، تصریح کرد: برخی گمان میکنند این جنگ فصل کوتاهی بود که پایان یافت، در حالی که نه پیش از آن صلح کامل وجود داشت و نه اکنون چنین وضعیتی برقرار است.
وی با اشاره به زمینهها و پیامدهای این جنگ افزود: این جنگ دفعتاً آغاز نشد؛ ما وعده صادق ۱ و ۲ را در پاسخ به شرارتهایی انجام دادیم که رژیم صهیونیستی علیه ایران مرتکب شد. آنها در داخل کشور مهمان ما را ترور کردند، فرماندهان عزیز ما را خارج از مرزها به شهادت رساندند و حتی به سفارت ما حمله کردند؛ بنابراین جنگ ۱۲ روزه روی یک سلسله اقدامات قبلی سوار شده بود.»
صفارهرندی ادامه داد: بعد از جنگ نیز ماجرا تمام نشده است. همین امروز هم صهیونیستها خط و نشان میکشند، اما به خاطر ضربه سنگینی که از جمهوری اسلامی خوردند، مرتب در حال محاسبهاند که اگر جنگ دوباره شعلهور شود، قطعاً ضربات ما بسیار گستردهتر خواهد بود. اگر برآورد کنند که برایشان صرف دارد، ممکن است بار دیگر به سمت شرارت بروند؛ بنابراین ما اکنون نیز در وضعیت جنگی قرار داریم.
مرزبندی با آزادینماییهای مخل امنیت
صفارهرندی با انتقاد از برخی رفتارهای داخلی در شرایط حساس امنیتی گفت: اگر امروز کسی صاحب تریبون باشد و بدون توجه به موقعیت کشور هرچه دلش میخواهد بگوید، به نام آزادی، اما سخنش مخل امنیت مردم باشد، معلوم است که این آزادی نمیتواند نامحدود و بدون مرزبندی باشد.
وی ادامه داد: البته این موضوع عقلانی است و خودشان هم میدانند. اما برخی افراد که از نظر مبنا و ایدئولوژیک با اصل جمهوری اسلامی مشکل دارند، ادامه پروژه دشمن را در داخل دنبال میکنند. تعدادشان زیاد نیست، اما همین تعداد کم گاهی دیگران را هم دچار غفلت میکنند، چون ظاهر حرفهایشان فریبنده است. ظاهرشان این نیست که امتداد اسرائیل هستند.
فتنه با نشانی غلط دادن به مردم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح شیوه نفوذ این جریان گفت: اینها شروع میکنند مشکلات را ردیفکردن و از تا کی عقبماندگی، تا کی فشار بر مردم حرف میزنند، اما وقتی نوبت راهحل میشود، نشانی را به خارج میدهند. همین موضوع ذهنها را درگیر و جامعه را دو قطبی میکند.
او افزود: افراد کمطاقت هم ممکن است در پاسخ به این حرفها، مرزهای وحدت و پیوند ملی را درنوردند و ناخواسته ابزار شکاف شوند. اگر این شکافها در نقاط حساس مثل رابطه مردم با حکومت، با نظام، با اسلام، با رهبری ایجاد شود، داراییهای راهبردی کشور بهسرعت دود میشود و از دست میرود.
هدف دشمن؛ تبدیل ایرانِ متحد به طعمه است
صفارهرندی تأکید کرد: وقتی ما به هم پیوسته بودیم، دشمنان جرئت مواجهه و حمله نداشتند. اما اگر شکاف ایجاد شود، ما را طعمهای خواهند دید. دشمن وقتی وحدت و اقتدار را مشاهده کند، عقب مینشیند؛ اما اگر جامعه را گسسته و سرزمین را درگیر نزاع داخلی ببیند، فکر میکند وقت ضربهزدن رسیده است.
وی افزود: شرط بقا و پیروزی ایران، حفظ همان انسجامی است که در جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشتیم؛ هر سخنی که این انسجام را تضعیف کند، دقیقا آب به آسیاب دشمن ریختن است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر، با تشریح الزامات «خودقویسازی ملی»، تأکید کرد: «هرکدام از ما باید همان جایی را که در آن قرار داریم آباد کنیم؛ نباید مدام چشممان به دیگران باشد یا کار خود را مشروط به اقدام دیگری کنیم.»
وی با اشاره به مبنای دینی این نگاه افزود: «امام (ره) فرمودند عمل صالح یعنی هرکس همان جایی که هست را درست کند؛ حتی اگر کنار دستیاش درست عمل نکند، وقتی انسان خود نمایش شکوه ساختوساز و آبادانی میدهد، دیگری هم به اصلاح خود ترغیب میشود؛ بنابراین نباید منتظر هم بمانیم.»
نباید دستگاهها کار را به یکدیگر موکول کنند
صفارهرندی با تأکید بر اینکه این موضوع در مورد دستگاههای حکومتی اهمیت بیشتری دارد، تصریح کرد: دستگاهها نباید کار را موکول به این طرف و آن طرف کنند. مثلاً یک دستگاه نگوید ببینیم وزارت خارجه ارتباطات خارجی ما را با چه کشوری برقرار میکند تا ما بعداً ادامه دهیم؛ خیر، باید با داراییهای داخلی و ظرفیتهای بومی، برنامهریزی آغاز شود. اگر روابط خارجی هم برقرار شد، مکمل است، نه مقدمه.
درس کرونا؛ وقتی قوی شدیم، دشمن آمد پیشنهاد داد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه کرونا گفت: در ماجرای کرونا آنزمان موفق شدیم که روی داخل تکیه کردیم؛ امکانات تجهیز شد، واکسن داخلی حمایت شد و در کنار آن از بیرون هم وارداتی انجام دادیم. وقتی دشمنان دیدند ما در آمادگی و تولید پیشرفت کردهایم، خودشان پیشنهاد فروش آوردند؛ درحالیکه پیش از آن از هیچ کمکی دریغ میکردند.
او ادامه داد: در حوزه نظامی هم همین بوده؛ دشمنانی که ما را تحریم کرده بودند، وقتی دیدند داریم به خودبسندگی میرسیم و ممکن است دیگر نیازی به آنها نداشته باشیم، با نگرانی پیشنهاد مشارکت میدادند. اصل کار این است که در همه حوزهها قوی شویم.
صفارهرندی در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد: در کنار کارِ ایجابی، باید از یک چیز جدی اجتناب کنیم: اینکه پا روی دم هم بگذاریم. هر کسی بخواهد دیگری را بهانهای برای تضعیف قرار دهد، یا برای کار نکردن دنبال حجت و بهانه باشد، عملاً درِ فرصت را برای دشمن باز میکند.
وی افزود: تسویهحسابهای داخلی میان جریانها که اختلاف نظر هم طبیعی است نباید در دورهای صورت گیرد که دشمن بیرونی فعال است. زمان این تسویهها وقتی است که تکلیف دشمن خارجی را روشن کرده باشیم. امروز اولویت، انسجام و جلوگیری از شکاف است.
صفارهرندی، در ادامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر، با تأکید بر ضرورت پایبندی به مبانی هویتی جمهوری اسلامی، گفت: اگر مبانی و اصول خودمان را کنار بگذاریم، هویتمان از دست میرود؛ آنوقت دیگر معلوم نیست چه فرقی با دیگرانی داریم که ویژگیها و جهتگیریهای متفاوتی دارند؛ بنابراین حفظ چارچوبها و اصول برای صیانت از هویت یک امر قطعی است.
خطر اشتباه گرفتن فروع با اصول
وی در ادامه به یک خطای رایج اشاره کرد و افزود: گاهی فاصله میان اصول و فروع را درست تشخیص نمیدهیم؛ یعنی برخی چیزهایی را که صرفاً راه و ابزار رسیدن به اصول هستند نیز اصل تلقی میکنند. در این صورت، اختلافات آزاردهندهتر و فرسایشیتر خواهد شد.
صفارهرندی تأکید کرد: باید مراقبت کنیم؛ اول اینکه پایبندی به اصول به هیچ بهانهای از دست نرود، و دوم اینکه اجازه ندهیم فروعِ اصولنما وارد میدان شوند و بهعنوان اصل مطرح گردند.
نمونهای از خطا در روش؛ مواجهه با مسئله بیحجابی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نمونهای از غلطرفتاری در روشهای اجرا اظهار کرد: برخی معتقد بودند که مواجهه با مقوله بیحجابی یک تکلیف حقی است؛ اما آیا درست است برای انجام آن خیابان را آشفته کنیم یا جامعه را بههم بریزیم؟ قطعاً نه. راه دیگری وجود دارد.»
او افزود: مثلاً میتوان ابتدا به فرد پیام داد و اعلام کرد که شما در مظان انجام کار خطا بودید. اگر پاسخ داد ‘نه، من چنین کاری نکردهام’، در بدو امر باید سخنش پذیرفته شود؛ مگر اینکه رفتار او آنقدر تکرار شود که از حالت یک خطای موردی خارج و به یک خط تبدیل شود.
پایبندی به اصول با انتخاب راه کمتنشتر
صفارهرندی در جمعبندی این بخش از سخنانش گفت: میتوان به اصول پایبند بود، اما راه رسیدن به آن اصل را جوری انتخاب کرد که کمدردسرتر، منطقیتر و مؤثرتر باشد. اصل نباید مخدوش شود، اما روشها باید حکیمانه و کمهزینه باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر، با تشریح چارچوبهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تأکید کرد که ایران با جهان مذاکره و تعامل گسترده دارد، اما دو استثنا در این میان وجود دارد: رژیم صهیونیستی و آمریکا.
هیچگاه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناختیم
صفارهرندی گفت: ما با تمام دنیا ارتباط داریم و مذاکره میکنیم. فقط یک رژیم منحوس است که هیچگاه آن را به رسمیت نشناختیم؛ رژیم صهیونیستی. قبلاً رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نیز همین وضعیت را داشت، اما با سقوط آن رژیم و روی کار آمدن دولت ضدآپارتاید، آن مورد هم از دایره محدودیتهای ما خارج شد.
آمریکا رابطه را قطع کرد و مسیر دشمنی سازمانیافته را پیش گرفت
وی افزود: در مورد آمریکا، دشمنیهای این کشور از ابتدای انقلاب تا امروز یک جریان پیوسته و برنامهریزیشده برای اسقاط جمهوری اسلامی بوده است. اگر آمریکا رابطه را قطع نکرده بود، ما در سال ۵۹ هنوز رابطه داشتیم؛ اما آنها رابطه را قطع کردند و اقدامات شرورانه بعدی موجب شد نگاه ما به آنها بدبینانه باشد. آنها نیز چشم دیدن جمهوری اسلامی را ندارند و دائماً در طراحیهایشان دنبال براندازی هستند.
صفارهرندی با اشاره به ماهیت مذاکرات از نگاه واشنگتن گفت: در چنین شرایطی مذاکره با آمریکا چه فایده دارد؟ آنها میگویند بیایید مذاکره کنیم برای رسیدن به نتیجهای که از قبل تعیین کردهاند و آن نتیجه، «تسلیم ایران» است. کدام فرد عاقلی وارد مذاکرهای میشود که طرف مقابل نتیجه را از قبل نوشته و آن نتیجه هم خفتبار است؛ چیزی که حتی یک کشور کوچک و ضعیف هم نمیپذیرد.
وی افزود: البته در برخی مقاطع، وزیر خارجه ما با طرف آمریکایی نشسته و صحبت کرده است. نمیخواهم بگویم این کار درست بوده یا غلط؛ اما هرچه بوده، نظام آن را پذیرفته بود. امروز، اما شرایط متفاوت است و طرف مقابل حتی مفهوم مذاکره را هم آنگونه که ما میفهمیم قبول ندارد.
عضو مجمع تشخیص درباره تجربه مذاکرات گذشته بیان کرد: در مقطعی، تصور بخشی از مدیران کشور این بود که میتوان از طریق مذاکره با آمریکا امتیازی برای مردم گرفت. رهبری هم اجازه دادند تا این مسیر آزموده شود. آن مسئولان رفتند و ناکام برگشتند. اگر در ابتدا تصور میشد توفیقاتی بوده، بعدها حتی ده سال بعد مشخص شد که همه آن وعدهها سر خرمن بوده است.
رهبر معظم انقلاب خط قرمز را صریحاً مشخص کردهاند/ پایبندی رئیسجمهور به سیاستهای کلی نظام
صفارهرندی تصریح کرد: رهبری که جایگاه قانونی تعیین سیاستهای کلی نظام را دارند، اکنون صریحاً خط قرمز مذاکره با آمریکا را اعلام کردهاند. این خط قرمز امروز بهعنوان سیاست کلی نظام شناخته میشود و بخش بزرگی از کشور نیز به این درک رسیدهاند.
او با اشاره به موضع رئیسجمهور گفت: آقای رئیسجمهور بارها اعلام کردهاند که خط قرمزشان عبور از سیاستهای کلی نظام است؛ سیاستهایی که با مشورت مجمع تشخیص تدوین و توسط رهبری ابلاغ میشود. این موضعی عقلانی، متعهدانه و در چارچوب مصالح ملی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به تغییر تاکتیکهای دشمن در رویارویی با جمهوری اسلامی، تأکید کرد که عملیات روانی و جنگ نرم، امروز مکمل جنگ سخت شده و بخشی از راهبرد دائمی دشمنان ایران است.
جنگ نرم ادامه همان جنگ سخت است/ ترور فیزیکی و ترور شخصیتی؛ دو بازوی یک راهبرد مشترک
صفارهرندی گفت: در برخی مراحل، وقتی جنگ سخت کارآمدی خود را از دست میدهد، جنگ نرم در دستور کار قرار میگیرد. البته این به معنای کنار رفتن جنگ سخت نیست؛ دشمن معمولاً هر دو را همزمان پیش میبرد. از گذشته نیز عملیات روانی جزو اقدامات همیشگی دشمنان علیه یکدیگر بوده است.
وی ادامه داد: وقتی نمیتوانند به نیروی مسلح ما ضربه مستقیم بزنند به تخریب حیثیت و حرمت او، متوسل میشوند. حتی به فرماندهان شهیدی که توسط رژیم صهیونیستی ترور شدند، دو یا سه ماه قبل از شهادتشان انگ و تهمت زدند. همین شخصیتهای برجسته نظامی که اسرائیل آنان را به شهادت رساند، قبل از آن هدف ترور شخصیتی قرار گرفته بودند.
صفارهرندی با اشاره به تأثیر عملیات روانی دشمن بر برخی افراد افزود: متأسفانه گاهی افراد سادهاندیش در داخل، حتی از میان متعهدان و دلسوزان کشور، این شایعات و انگها را باور میکنند و تصور میکنند فلان سردار بزرگ خطایی انجام داده است. این همان ادامه جنگ دشمن است؛ منتها به جای حذف فیزیکی، این بار شخصیت و حرمت او را هدف میگیرند.
او تأکید کرد: دشمن وقتی امکان ضربه نظامی مستقیم ندارد، تلاش میکند حرمت نیروی مسلح را در جامعه بشکند. این بخشی از همان جنگ ترکیبی است که امروز علیه جمهوری اسلامی در جریان است.
