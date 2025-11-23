سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از احیای ۵ رشته قنات از محل اعتبارات بحران در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - به مناسبت هفته بسیج افتتاح طرح احیاء ومرمت قنات روستای ابراهیم آباد یعقوبی بخش مرکزی سربیشه انجام شد.

محمدی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه در آیین افتتاحیه این طرح گفت: این طرح با کول گذاری کوره قنات به طول ۹۸ متر و طوقه چینی به طول ۴۵ متر و بغل بری کوره قنات به طول ۸۰ متر و حفر میله چاه به طول ۴۵ متر و پوشش مظهر قنات به مبلغ ۱۱ هزار و ۹۴۵ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

او افزود: این اعتبار از محل اعتبارات بحران با مشارکت مالکین با پیمانکاری سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

محمدی اظهار کرد: امسال از محل اعتبارات بحران تعداد ۵ رشته قنات با اعتبار ۳۳ هزار میلیون ریال با پیمانکاری بسیج سازندگی احیاء و مرمت شده است.