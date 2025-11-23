باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در آبان ماه ۱۴۰۴، ۳۷ حادثه جاده‌ای، ۱ حادثه کوهستان، ۱ حادثه اقلیمی، ۸ حادثه تجمعات انبوه، ۱ حادثه فوریت پزشکی و ۲ حادثه دیگر در استان به وقوع پیوست. در این حوادث ۸۳ نفر حادثه‌دیده و ۶۴ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: در بخش حوادث ترافیکی، ۱۷ مورد واژگونی خودرو، ۱۴ مورد انحراف و برخورد با موانع، ۳ مورد برخورد خودرو و ۳ مورد سقوط خودرو گزارش شده است.

طاهری اضافه کرد: امدادگران و نجاتگران از این تعداد، ۱۷ مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کردند.

وی تصریح کرد: همچنین در این عملیات‌ها ۲ نفر مصدوم سرپایی، ۵ نفر فوتی و ۴ مورد عملیات رهاسازی و نجات فنی ثبت شده است.

طاهری ادامه داد: در این عملیات‌ها ۸۳ تیم عملیاتی با ۳۲۶ نیروی عملیاتی و ۷۵ دستگاه خودروی امدادی به‌کار گرفته شد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش تجمیعی، بیشترین عملیات در شهرستان لردگان با ۱۰ مورد و کمترین عملیات در شهرستان بن با ۱ مورد ثبت شده است.