باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته دوازدهم سری آ ایتالیا، ناپولی سه بر یک مهمانش آتالانتا را شکست داد.

۳ گلی که شاگردان کونته در نیمه اول به ثمر رساندند، قبل از شروع نیمه دوم کار را تمام کرد. دو گل از این سه گل توسط داوید نرس به ثمر رسید و نوا لانگ هم گل سوم را وارد دروازه حریف کرد. آتالانتا با گل دقایق ابتدایی بازیکن تازه به میدان آمده خود یعنی اسکاماکا، کمی به کامبک زدن امیدوار شد، اما در ادامه نشان داد که توانایی امتیاز گرفتن از این مسابقه را ندارد.

آتالانتا بعد از ۷ بازی بدون برد در سری آ، ایوان یوریچ را اخراج کرده بود و رافائله پالادینو در شهر زادگاهش یعنی ناپل اولین بازی‌اش را روی نیمکت این تیم تجربه کرد، اما شروع تلخی داشت تا تیمش با ۱۳ امتیاز در رتبه سیزدهم قرار بگیرد. ناپولی هم با ۲۵ امتیاز صدرنشین شد.