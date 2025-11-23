شهروندخبرنگار ما همزمان با ایام فاطمیه تصاویری از مراسم تشییع شهید گمنام در شهر صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، شهر صالح‌آباد میزبان یک شهید گمنام بود تا یاد و خاطره قهرمانان آسمانی خود را زنده نگه دارد. با حضور مردم شریف و ولایت‌مدار این شهر، مسئولان شهر و بخش صالح آباد و شهرستان بهار، همزمان با عزاداری‌های فاطمیه، حسینیه زنجیرزنان شهر صالح‌آباد غرق در عطر شهادت شد و میزبان پیکر پاک یکی از شهدای گمنام، یادگار دوران دفاع مقدس، بود. این محفل انس با شهدا، تجلی‌گاه پیوند ابدی آسمان و زمین بود؛ جایی که دل‌های عاشق در عزای مادر سادات (س) به یاد ایستادگی مردان خدا به تپش درآمد.
در این مراسم باشکوه، که عنوان «یادواره شهدای بخش صالح‌آباد» بر آن سایه افکنده بود، صدای جان‌سوز کربلایی علی اسدی بر فراز حسینیه طنین‌انداز شد و نوای او، مرثیه‌ای سوزناک بر مظلومیت فاطمه (س) و شجاعت شهدا را به گوش جان‌ها رساند. حضور شهید گمنام، چونان شمعی فروزان، بر اهمیت پاسداری از خون شهدا در مسیر مکتب اهل بیت (ع) تأکید کرد. این مراسم، بار دیگر اثبات کرد که یاد شهدا، جوهره پایداری این سرزمین است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزائی - همدان

گوشه‌هایی از مراسم تشییع شهید گمنام در صالح آباد همزمان با ایام فاطمیه + عکس

مراسم تشییع شهید گمنام در صالح آباد همزمان با ایام فاطمیه

مراسم تشییع شهید

گوشه‌هایی از مراسم تشییع شهید گمنام در صالح آباد همزمان با ایام فاطمیه

مراسم تشییع شهید گمنام در صالح آباد همزمان با ایام فاطمیه

مراسم تشییع شهدا

مراسم دهه فاطمیه

مراسم دهه فاطمیه

مراسم دهه فاطمیه

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مراسم مذهبی ، سوژه خبری ، مناسبت های مذهبی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
تشییع پیکر مطهر شهید اسماعیل پاشایی در شهرستان بهارستان + فیلم و تصاویر
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
وداع مردم نیشابور با پیکر جانباز سرافراز ۷۰درصدشیمیایی "شهید علی فتح‌آبادی"
شهروندخبرنگار اصفهان؛
وداع کاشانی‌ها با پیکر پاک و مطهر محمد خشاپور + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای حذف ناگهانی «حق اولاد» از مستمری برخی بازماندگان تأمین اجتماعی به کجا رسید؟
گوشه‌هایی از مراسم تشییع شهید گمنام در صالح آباد همزمان با ایام فاطمیه + عکس
آخرین اخبار
گوشه‌هایی از مراسم تشییع شهید گمنام در صالح آباد همزمان با ایام فاطمیه + عکس
ماجرای حذف ناگهانی «حق اولاد» از مستمری برخی بازماندگان تأمین اجتماعی به کجا رسید؟
برپایی چایخانه ریحانه النبی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) در بابل + فیلم
رنجش معلمان حق التدریسی از بلاتکلیفی در استخدام
تصاویری از مراسم عزاداری اهالی ده محمد در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا «س»
برگزاری نخستین دوره مسابقه خیابانی شهرستان نهاوند گرامیداشت شهید سهرابی
اقامه نماز باران در آران و بیدگل به روایت تصاویر
برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در حسینیه توآبادی‌های تهران
رنجش خریداران مسکن ملی مرودشت از بلاتکلیفی در تحویل
مراسم استقبال از شهیدگمنام با حضور نمازگزاران مسجدحضرت صاحب الزمان شهرک فرزانگان شیراز