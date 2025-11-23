باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، شهر صالح‌آباد میزبان یک شهید گمنام بود تا یاد و خاطره قهرمانان آسمانی خود را زنده نگه دارد. با حضور مردم شریف و ولایت‌مدار این شهر، مسئولان شهر و بخش صالح آباد و شهرستان بهار، همزمان با عزاداری‌های فاطمیه، حسینیه زنجیرزنان شهر صالح‌آباد غرق در عطر شهادت شد و میزبان پیکر پاک یکی از شهدای گمنام، یادگار دوران دفاع مقدس، بود. این محفل انس با شهدا، تجلی‌گاه پیوند ابدی آسمان و زمین بود؛ جایی که دل‌های عاشق در عزای مادر سادات (س) به یاد ایستادگی مردان خدا به تپش درآمد.

در این مراسم باشکوه، که عنوان «یادواره شهدای بخش صالح‌آباد» بر آن سایه افکنده بود، صدای جان‌سوز کربلایی علی اسدی بر فراز حسینیه طنین‌انداز شد و نوای او، مرثیه‌ای سوزناک بر مظلومیت فاطمه (س) و شجاعت شهدا را به گوش جان‌ها رساند. حضور شهید گمنام، چونان شمعی فروزان، بر اهمیت پاسداری از خون شهدا در مسیر مکتب اهل بیت (ع) تأکید کرد. این مراسم، بار دیگر اثبات کرد که یاد شهدا، جوهره پایداری این سرزمین است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزائی - همدان

