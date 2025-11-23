باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -‌ بنابر اعلام بورس انرژی ایران امروز ۲ آذرماه ساعت ۱۲ بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی عرضه می‌شود.

پیش‌تر بورس انرژی با انتشار آگهی اعلام کرد بود، عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت پایه ۶۵۸۰۰ تومان در این بورس خواهد بود که دامنه نوسان نرخ بنزین سوپر پنج تومان تعیین شده است.

در ادامه هم محمد احمدی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عرضه بنزین ویژه سوپر در بازار فرعی بورس انرژی ایران انجام خواهد شد. فرایند عرضه مشابه عرضه در رینگ داخلی بازار فیزیکی خواهد بود. عرضه به صورت ریالی است. عرضه کنندگان شرکت‌های دارای مجوز واردات از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و خریداران این عرضه دارای مجوز توزیع بنزین ویژه از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هستند.

او در خصوص فرآیند کلی اظهار کرد: فرآیند انجام عرضه و معاملات بنزین سوپر مطابق با دستورالعمل بورس انرژی ایران و فرآیند تسویه مطابق با دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی، صورت خواهد پذیرفت؛ بعد از انجام معامله و کشف نرخ، فرآیند تسویه مطابق اطلاعات منتشر شده در اطلاعیه عرضه بنزین سوپر صورت خواهد گرفت و خریداران پس از تسویه، مطابق برنامه زمانبندی اعلامی از سوی عرضه کننده، اقدام به برداشت و حمل بنزین سوپر خواهند کرد.