میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی جدید تا ۱ آذرماه معادل ۱.۹۸ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۳.۱۹ میلیارد مترمکعب بوده است با کاهش ۳۸ درصدی همراه شده است.

بنابر آمار از آخرین وضعیت سد‌های کشور، میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی جدید تا ۱ آذرماه معادل ۱.۹۸ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۳.۱۹ میلیارد مترمکعب بوده است با کاهش ۳۸ درصدی همراه شده است.

میزان کل خروجی سد‌های کشور هم از ابتدای سال آبی جدید تا ۱ آذرماه ۳.۸۲ میلیارد متر مکعب ثبت شده است که نسبت به سال گذشته با ۲۵ درصد کاهش مواجه شده است.

حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۱۶.۷۹ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد اعلام شده است.

با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
سد‌های حیاتی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند
از ابتدای سال آبی تا ۱۸ اسفندماه؛
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۴۳ درصد است
