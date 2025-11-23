شهروندخبرنگار ما به مناسبت ایام فاطمیه و هفته بسیج تصاویری از مراسم سوگواره شب شعر فاطمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم سوگواره شب شعر فاطمی بسیج با حضور شاعران شهرستانی و استانی به مناسبت هفته بسیج مسجد معجزلر شهر آرباطان استان آذربایجان شرقی به همت کانون بسیج هنرمندان ومعاونت فرهنگی هنری سپاه ناحیه هریس، شهرداری و شورای اسلامی شهر این شهرستان برگزار شد.
این لحظه معنوی از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما ذور نماند و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد لوعیان - آذربایجان شرقی

