باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چهار مقام آمریکایی به رویترز گفتند که ایالات متحده آماده است تا در روزهای آینده مرحله جدیدی از عملیات مرتبط با ونزوئلا را آغاز کند، زیرا دولت ترامپ فشار بر دولت نیکلاس مادورو را افزایش داده است.
رویترز نتوانست زمان دقیق یا دامنه عملیات جدید را مشخص کند و همچنین نتوانست مشخص کند که آیا دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم نهایی برای اقدام گرفته است یا خیر. گزارشهای مربوط به اقدامات قریبالوقوع در هفتههای اخیر افزایش یافته است، زیرا ارتش ایالات متحده در بحبوحه وخامت روابط با ونزوئلا، نیروهایی را به کارائیب اعزام کرده است.
دو نفر از مقامات آمریکایی گفتند که عملیات مخفیانه احتمالاً اولین بخش از اقدام جدید علیه مادورو خواهد بود. هر چهار مقامی که در این مقاله از آنها نقل قول شده است، به دلیل حساسیت اقدام قریبالوقوع ایالات متحده، به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند.
پنتاگون سوالات را به کاخ سفید ارجاع داد و سیا از اظهار نظر خودداری کرد. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز شنبه هیچ چیز را در مورد ونزوئلا رد نکرد.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت: «رئیسجمهور ترامپ آماده است تا از تمام قدرت آمریکا برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشورمان و محاکمه مسئولان آن استفاده کند.»
دولت ترامپ در حال بررسی گزینههای مرتبط با ونزوئلا برای مقابله با آنچه که نقش مادورو در تأمین مواد مخدر غیرقانونی که باعث کشته شدن آمریکاییها شده است، توصیف میکند، بوده است. مادرور هرگونه ارتباط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر را رد کرده است.
دو مقام آمریکایی به رویترز گفتند که گزینههای مورد بررسی شامل تلاش برای سرنگونی مادورو است. مادورو که از سال ۲۰۱۳ در قدرت است، گفته است که ترامپ به دنبال برکناری اوست و شهروندان ونزوئلایی و ارتش در برابر هرگونه تلاشی از این دست مقاومت خواهند کرد.
رئیسجمهور ونزوئلا که روز یکشنبه شصت و سومین سالگرد تولد خود را جشن میگیرد، شنبه شب در تئاتر اصلی کاراکاس برای نمایش افتتاحیه یک سریال تلویزیونی بر اساس زندگی او حاضر شد.
ماههاست که تقویت نظامی در کارائیب در حال انجام است و ترامپ عملیات مخفی سیا را در ونزوئلا مجاز کرده است. اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده روز جمعه به شرکتهای هواپیمایی بزرگ در مورد «وضعیت بالقوه خطرناک» هنگام پرواز بر فراز ونزوئلا هشدار داد و از آنها خواست احتیاط کنند.
سه شرکت هواپیمایی بینالمللی روز شنبه پس از هشدار اداره هوانوردی فدرال، پروازهای خود از ونزوئلا را لغو کردند.
مقامات گفتند که ایالات متحده قصد دارد روز دوشنبه کارتل دو لوس سولز را به دلیل نقش ادعایی آن در واردات مواد مخدر غیرقانونی به ایالات متحده، یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کند. دولت ترامپ مادورو را به رهبری کارتل دو لوس سولز متهم کرده است، که او این موضوع را انکار میکند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا هفته گذشته گفت که تروریستی اعلام شدن «گزینههای جدیدی را برای ایالات متحده به ارمغان میآورد.»
ترامپ گفته است که این نامگذاری به ایالات متحده اجازه میدهد تا به داراییها و زیرساختهای مادورو در ونزوئلا حمله کند، اما او همچنین تمایل خود را برای پیگیری بالقوه مذاکرات به امید یک راه حل دیپلماتیک نشان داده است.
دو مقام آمریکایی گفتوگوهای بین کاراکاس و واشنگتن را تأیید کردند. مشخص نیست که آیا این گفتوگوها میتواند بر زمانبندی یا مقیاس عملیات ایالات متحده تأثیر بگذارد یا خیر.
بزرگترین ناو هواپیمابر نیروی دریایی ایالات متحده، جرالد آر. فورد، در ۱۶ نوامبر با گروه ضربت خود وارد کارائیب شد و به حداقل هفت کشتی جنگی دیگر، یک زیردریایی هستهای و هواپیمای F-۳۵ پیوست.
نیروهای آمریکایی در منطقه تاکنون بر عملیات مبارزه با مواد مخدر تمرکز داشتهاند، اگرچه قدرت آتش جمعآوریشده بسیار بیشتر از هر چیزی است که برای آنها لازم است. نیروهای آمریکایی از ماه سپتامبر حداقل ۲۱ حمله به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام انجام دادهاند که منجر به کشته شدن حداقل ۸۳ نفر شده است.
گروههای حقوق بشر این حملات را به عنوان کشتار غیرقانونی و فراقضایی غیرنظامیان محکوم کردهاند و برخی از متحدان ایالات متحده نگرانیهای فزایندهای را مبنی بر اینکه واشنگتن ممکن است قوانین بینالمللی را نقض کند، ابراز کردهاند.
واشنگتن در ماه اوت جایزه خود را برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری مادورو شود به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد و دو برابر کرد.
ارتش ایالات متحده در مقایسه با ونزوئلا که به دلیل کمبود آموزش، دستمزد پایین و تجهیزات رو به زوال ضعیف شده است، بسیار بزرگ است.
به گزارش رویترز، برخی از فرماندهان واحدها به دلیل کمبود تدارکات دولتی مجبور به مذاکره با تولیدکنندگان محلی مواد غذایی برای تأمین غذای سربازان خود شدهاند.
این واقعیت دولت مادورو را بر آن داشته است که در صورت حمله آمریکا، استراتژیهای جایگزین از جمله احتمالاً یک واکنش چریکی را در نظر بگیرد که دولت آن را «مقاومت طولانی مدت» نامیده و در برنامههای تلویزیونی دولتی به آن اشاره کرده است.
رویترز با استناد به منابع و اسناد برنامهریزی چند ساله گزارش داده است که این رویکرد شامل واحدهای نظامی کوچک در بیش از ۲۸۰ مکان میشود که اقدامات خرابکارانه و سایر تاکتیکهای چریکی را انجام میدهند.
منبع: رویترز