بازی پرونده‌ای «پرونده بی‌نشان» به‌عنوان محصولی نوآورانه در زیست‌بوم صنایع خلاق در هشتمین نشست دالان نوآوری اشراق قم معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -هشتمین نشست دالان نوآوری اشراق قم  با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق و به همت مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد که در آن بازی «پرونده بی‌نشان» که در ژانر جنایی، تحلیلی و معمایی طراحی شده‌است، معرفی شد.

بازی "پرونده بی‌نشان" با تلفیق سرگرمی، تحلیل و روایت تاریخی، تجربه‌ای متفاوت از بازی‌های فکری و پرونده‌ای را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

مدیر مجموعه «آوای نشاط و ضربان زندگی» در این نشست گفت: بازی‌های پرونده‌ای یکی از گونه‌های جذاب بازی‌های فکری و رومیزی است که در آن مخاطب باید با استفاده از سرنخ‌ها و مستندات موجود در پرونده، معما‌ها را حل کرده و به نتیجه برسد و «پرونده بی‌نشان» نیز با همین رویکرد طراحی شده تا علاقه‌مندان بتوانند حس یک بازپرس یا قاضی را تجربه کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد مرشدین افزود: در این بازی، بازیکن باید نسبت به مرگ مشکوک دختر یکی از مقامات کشور تعیین تکلیف کند و با توجه به مستندات پرونده مشخص نماید که آیا مرگ طبیعی بوده یا قتل رخ داده و در صورت وقوع قتل، قاتل چه کسی است.

وی ادامه داد: مسیر بازی در سه گام طراحی شده‌است و در گام نخست، بازیکن با پاکت اصلی شامل راهنمای پرونده، صفحه اول روزنامه و صفحه بازی مواجه می‌شود.

وی بیان داشت: در گام دوم، اسناد جدیدی پس از اعتراض و تجدیدنظر در اختیار بازیکن قرار می‌گیرد که می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهد و در گام سوم نیز پاکت نهایی وجود دارد که بازیکن باید رأی نهایی خود را در آن ثبت کرده و به رئیس پرونده ارائه دهد.

مرشدین در ادامه گفت: «پرونده بی‌نشان» علاوه بر جذابیت معمایی، اقتباسی از روایت شهادت حضرت زهرا (س) است که با زبان امروز بازنویسی شده و مخاطب پس از پایان بازی درمی‌یابد که روایت بازی همان داستان شهادت ایشان است.

وی اظهار داشت: این بازی نمونه‌ای از تلفیق فرهنگ و سرگرمی است که می‌تواند علاوه بر ایجاد هیجان و جذابیت برای مخاطب، زمینه آشنایی نسل جدید با مفاهیم تاریخی و دینی را نیز فراهم کند.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت و شبکه‌سازی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی، مبادرت به تأسیس مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق نموده است.

علاقه‌مندان جهت آشنایی و کسب اطلاع بیشتر در خصوص محصولات طراحی و توسعه‌یافته در مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق می‌توانند به نشانی اینترنتی fandalan.ir و جهت آشنایی بیشتر با این بازی به نشانی Zarabangame.ir مراجعه کنند.

منبع:روابط عمومی مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق

برچسب ها: خلاقیت و نوآوری ، بازی های دیجیتال
