سند تسلیم اوکراین در دست ترامپ + فیلم

ترامپ برای صلح میان روسیه و اوکراین، طرحی را پیشنهاد داده که نگرانی اروپا و رئیس جمهور اوکراین را در پی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح ترامپ برای پایان جنگ اوکراین نگرانی هایی برای کشورهای اروپایی ایجاد کرده است.

 

 

