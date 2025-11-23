رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی مراسم عاشورای فاطمی و تشییع پیکر شهدای گمنام در روز دوشنبه را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای زمان این طرح بیان کرد: این مراسم، از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ از درب اصلی دانشگاه تهران آغاز و در ادامه پیکر شهدا به سمت معراج الشهدا در مسیر خیابان انقلاب - پل حافظ و در ادامه خیابان بهشت با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع، با حضور پایتخت نشینان تشییع خواهند شد.

وی در ادامه اظهار داشت: بدین منظور محدودیت‌های تردد، از ساعت ۶:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۳، در معابر ذیل در سه مرحله به اجرا گذاشته می‌شود؛ مرحله اول از ساعت ۰۶:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ از سمت شمال خیابان‌های طالقانی و پورسینا به سمت جنوب، از سمت غرب خیابان آزادی از تقاطع زارع، از سمت شرق از تقاطع انقلاب- ولیعصر (عج)؛ و از سمت جنوب از خیابان لبافی نژاد و نظری به سمت شمال. نکته حائز اهمیت آنکه خیابان کارگر از تقاطع کمالی تا میدان انقلاب و خیابان امام خمینی (ره) از تقاطع کمالی تا میدان حر در زمان حرکت کامیون‌های حامل پیکر‌های پاک شهدا اعمال محدودیت می‌شود.

وی افزود: مرحله دوم از سمت شمال از کریم خان و بلوار کشاورز، از سمت غرب: از تقاطع آزادی- توحید، از سمت شرق از میدان فردوسی و از سمت جنوب از خیابان جمهوری.

موسوی پور درباره مرحله سوم گفت: از سمت شمال از کریم خان و بلوار کشاورز، از سمت غرب از تقاطع آزادی- توحید، از سمت شرق از خیابان شریعتی و پل چوبی و از سمت جنوب: از خیابان جمهوری.

سردار موسوی پور افزود: ممنوعیت‌های توقف نیز از ساعت ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ در خیابان انقلاب و کلیه معابر عمود بر خیابان انقلاب، حد فاصل میدان انقلاب تا تقاطع حافظ، خیابان حافظ و وحدت اسلامی از تقاطع انقلاب تا تقاطع ابوسعید و خیابان بهشت انجام می‌گردد.

سردار موسوی پور خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس‌های شرکت واحد در خیابان‌های آزادی از میدان انقلاب به سمت غرب، دانشگاه، کارگر شمالی و جنوبی، ابوریحان، خیابان قرنی به شمال، طول خیابان ولیعصر (عج) به سمت شمال بعد از خیابان انقلاب، جمالزاده از خیابان آزادی تا خیابان فاطمی، طالقانی شرق به غرب حدفاصل شریعتی تا خیابان ولیعصر (عج) و برای اتمام مراسم در معراج شهدا واقع در خیابان بهشت خیابان خیام، خیابان ۱۵ خرداد، خیابان وحدت اسلامی به سمت جنوب و خیابان فیاض بخش

موسوی پور افزود: همچنین محل‌های پیش بینی شده برای سرویس دهی تاکسی با توجه به اعمال محدودیت در حلقه‌های اول مسیر‌های تقاطع آزادی- زارع تا میدان انقلاب، تقاطع کارگر- بلوار کشاورز تا میدان انقلاب، از میدان فردوسی تا تقاطع ولیعصر (عج)، از تقاطع کارگر جنوبی- جمهوری تا میدان انقلاب، از میدان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان انقلاب – ولیعصر (عج) جهت جابجایی مراجعه کنندگان در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد: از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر مراسم جلوگیری می‌شود.

سردار موسوی پور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر جشن جدا خودداری نمایند و در غیر این صورت با برخورد قاطع پلیس، مواجه خواهند شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به شهروندان تهرانی و حاضران در این راهپیمایی توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس و مترو) استفاده کنند.

منبع: پلیس راهور