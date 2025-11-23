جوئل کوجو که به طوری قرضی در تیم نفتچی ازبکستان بازی می‌کند موفق شد همراه با این تیم قهرمان سوپرلیگ این کشور شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - طبق اعلام سایت «zamin» ازبکستان، تیم نفتچی فرغانه در حالی قهرمانی خود را در سوپرلیگ ۲۰۲۵ قطعی کرد که هنوز یک هفته تا پایان رقابت‌ها باقی مانده است.  نفتچی با پیروزی ۴ بر ۱ مقابل قیزل‌قوم، ششمین عنوان قهرمانی تاریخ باشگاه را به دست آورد؛ افتخاری که پس از ۲۴ سال دوباره تکرار شده است.

نفتچی که آخرین بار در سال ۲۰۰۱ به مقام قهرمانی رسیده بود، در بازی خانگی برابر قیزل‌قوم نمایشی قدرتمند ارائه داد و با گل‌های پیاپی، خیلی زود برتری خود را تثبیت کرد.

نفتچی در همان دقایق آغازین، با دو گل «ادیلوف» در دقایق ۳ و ۱۹ پیش افتاد. هرچند قیزل‌قوم در نیمه دوم یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما نفتچی دوباره جریان بازی را در اختیار گرفت و با زدن گل‌های بیشتر، به یک برد پرگل و قاطع رسید.

نمایش درخشان نفتچی در طول فصل باعث شد این تیم با ۶۴ امتیاز به صدرنشینی مطلق برسد و فاصله‌ای مطمئن با تعقیب‌کنندگانش ایجاد کند. این قهرمانی دوباره جایگاه باشگاه فرغانه را در بالاترین سطح فوتبال ازبکستان تثبیت کرد.

نکته قابل توجه اینکه جوئل کوجو، مهاجم قرقیزستانی-غنایی استقلال، در ابتدای فصل با قراردادی قرضی از جمع آبی‌ها جدا شد و به نفتچی پیوست. او نیز در این مسیر همراه تیم جدیدش شد و موفق شد عنوان قهرمانی سوپرلیگ را به دست آورد.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال تهران
