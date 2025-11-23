 به گفته مدیرکل ورزش و جوانان قم،ورزش استان در ۸ ماه نخست امسال با کسب ۳۴ مدال جهانی و آسیایی در ۱۴ رشته ورزشی به جهشی ۸۹ درصدی نسبت به ۱۸ مدال سال ۱۴۰۳رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان قم گفت: با هدایت هوشمندانه مربیان و کادر اجرایی هیأتها و نقش بیبدیل همکارانم در ادارهکل، ورزشکاران قم تعداد مدالهای خود را از ۱۸ مدال سال ۱۴۰۳ به ۳۴ مدال در ۱۴ رشته افزایش دادند، جهشی ۸۹ درصدی که عملکرد و سطح قهرمانی استان را ارتقا داده است.
رشد دو برابری پاداشها
وی افزود: با پرداخت پاداش از سوی ادارهکل تا امروز، مجموع پاداشها به ۶۷۵ میلیون تومان رسید که تقریباً دو برابر رقم ۳۱۵ میلیون سال گذشته است. این رقم در آیین تجلیل پیشرو به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
سهم مدال بانوان سه برابر شد
متولی ورزش استان عنوان کرد: با حمایت مربیان و کادر اجرایی هیأتها، سهم بانوان از ۳ مدال سال ۱۴۰۳ به ۱۱ مدال در هشت ماه نخست ۱۴۰۴ رسید، رشدی ۲۶۶ درصدی که توسعه ورزش بانوان و عدالت جنسیتی را نشان میدهد.
توسعه رشتهها و تنوع مدالها
سلطانی ابراز کرد: موفقیتها در ۱۴ رشته نسبت به ۱۰ رشته سال گذشته نشاندهنده گسترش فعالیتهای قهرمانی و تنوع رشتههاست. نقش مربیان سازنده، مدیران سابق و همکاران ادارهکل در این رشد قابل توجه است.
همافزایی و فرصتهای آتی برای پویایی بیشتر ورزش استان
وی خاطرنشان کرد: این آمار نشان میدهد که با گذشت تنها ۸ ماه از سال و چهارماه باقیمانده از سال جاری، افق رشد مدالها و پاداشها باز است و نگاه بلندمدت، پشتیبانی سازمانی و همافزایی سبب توسعه ورزش همگانی و پویایی اماکن ورزشی شده است.