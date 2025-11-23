‌معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری منطقه۱۸ تهران از کاهش ۶۰درصدی آمار نقاط حادثه خیز معابر ظرف مدت چهار سال اخیر خبر داد و گفت: تا پایان سال این آمار به مرز ۸۰درصد خواهد رسید. ‌

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۸، مجید ملا محمدی اردکانی که در گزارشی به تشریح اقدامات این حوزه معاونت در بخش ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیزطی شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا کنون پرداخته بود، ضمن بیان مطلب فوق افزود: بر اساس ارزیابی‌های مستمر پلیس راهور و واکاوی مطالبات شهروندان از وضعیت معابر و شاهراه‌های ارتباطی، تعداد ۳۷ نقطه بعنوان محدوده حادثه خیز شناسائی و حجم عمده‌ای از اقدامات حوزه معطوف به کاهش سوانح وخطرات آنها گردید.

وی ادامه داد: از میان این تعداد نقطه حادثه خیز، عوامل اجرائی حوزه در دو بخش ایمن سازی و اجرای عملیات اصلاح هندسی طی این دوره از مدیریت شهری تعداد ۲۲ نقطه را رفع خطر کرده و همین روند نیز در ایام باقیمانده سال ادامه دارد.

به گفته این مقام مسئول، برای اجرائی شدن این حجم از عملیات، هزینه‌ای بالغ بر ۲۷۵ میلیارد ریال صرف شده و پیش بینی‌ها حاکی از انجام اقداماتی در انتقال ایستگاه اتوبوس‌های تندرو به کندرو و اصلاح هندسی در محور بزرگراهی آزادگان در تقاطع خیابان‌های صفا، عرفان، غفاری، ایران خودرو دیزل و فیروز بهرام در سالجاری می‌باشد.

