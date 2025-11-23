نیروهای اشغالگر صهیونیست بامداد امروز با یورش همزمان به چندین شهر و اردوگاه آوارگان فلسطینی در کرانه باختری، حملات گسترده‌ای را از شمال تا جنوب این منطقه آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در ادامه عملیات نظامی در کرانه باختری، نیرو‌های اشغالگر صهیونیست بامداد امروز حملات گسترده‌ای را از شمال تا جنوب این منطقه آغاز کردند. بر اساس گزارش‌های محلی، یورش همزمان به چندین شهر و اردوگاه آوارگان فلسطینی همراه با بازداشت شمار زیادی از شهروندان صورت گرفته است.

در نابلس، نظامیان اسرائیلی از محور ایست بازرسی «آلون موریه» وارد عمل شده و مناطق شرقی این شهر از جمله اردوگاه عسکر را هدف قرار دادند. در جریان این درگیری‌ها، منابع محلی از شلیک گلوله و پرتاب گاز اشک‌آور در اردوگاه‌های عسکر و نور شمس در شرق طولکرم خبر دادند.

در الخلیل نیز نیرو‌های اشغالگر با تفتیش منازل فلسطینیان، اقدام به ضرب و شتم یک کودک کرده و تجهیزات نظارتی شامل دستگاه‌های DVR را در محلات بیت کاحل، واد القف و ترقومیا توقیف کردند.

همچنین در قلقیلیه و روستای حبله، عملیات مشابهی با بازرسی منازل و بازداشت شماری از ساکنان انجام شد. این یورش‌ها به شهر‌های رام‌الله، بیت‌لحم و اریحا نیز گسترش یافته و منجر به بازداشت چندین جوان فلسطینی شده است.

در پاسخ به این اقدامات، گروه‌های مقاومت فلسطینی در شرق نابلس با استفاده از مواد انفجاری دست‌ساز، مواضع نیرو‌های اشغالگر را هدف قرار دادند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، کرانه باختری
