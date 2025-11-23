باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام شهادت فاطمه رهرا (س) مراسم استقبال از شهید گمنام مسجد ولیعصر (عج) و پایگاه بسیج شهید سردار غلامرضا شاپورکانون فرهنگی موعود در شهرستان ماهدشت استان البرز برگزار شد. این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا رادمرد امام جمعه شهر و مسؤل ستاد برگزاری نماز جمعه و مسؤلین شهری، مردم شهید پرور شهر سرداران شهید ماهدشت؛ سخنران حجت السلام والمسلمین حاج آقا رادمرد امام جمعه شهر ماهدشت. مداحی مداحان اهل بیت آقایان خیری و مجید عشقی صورت گرفت.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

