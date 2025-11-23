باشگاه خبرنگاران جوان - ایستگاه های سنجش، آلودگی هوا در شهرستان ساوجبلاغ ۱۶۳ و در شهرستان نظرآباد ۱۵۵ است این درحالی است که این ۲ شهرستان در روز گذشته نیز در وضعیت ناسالم هوا قرار داشتند .

همچنین کیفیت هوا در شهرستان کرج با شاخص ۱۴۱ و در چهار باغ با شاخص ۱۱۵ ناسالم برای گروه های حساس سنی از جمله کودکان، افراد مسن ، بیماران قلبی و تنفسی گزارش شده است .

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.