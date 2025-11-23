جمعی از خیرین افغانستانی مقیم مشهد مراسمی در حمایت از بیماران دیالیزی و کودکان یتیم برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعی از خیرین افغانستانی مقیم مشهد، در اقدامی انساندوستانه، مراسمی در حمایت از بیماران دیالیزی و کودکان یتیم برگزار کردند؛مراسمی که به جای برگزاری سنتی سالگرد و ترحیم، به نیت اموات، به سفرهی همدلی تبدیل شد.
قیوم نوروزی یکی از مسئولان برگزاری این برنامه گفت:«این مراسم شانزدهمین آیین همدلی ما برای حمایت از بیماران دیالیزی است که با همکاری مؤسسه خیریه سیدالشهدا (ع) برگزار میشود. هماکنون 80 بیمار دیالیزی در مشهد تحت پوشش ما هستند و ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای هزینههای درمان آنان پرداخت میشود.»
وی افزود: «تعدادی از خیرین که قصد داشتند برای اموات خود مراسم ترحیمی برگزار کنند، تصمیم گرفتند بخشی از این هزینهها را به نیازمندان اختصاص دهند. به همین نیت، غذای گرم، بستههای معیشتی و کمک نقدی میان کودکان یتیم و بیماران دیالیزی توزیع شد.»