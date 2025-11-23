باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - معصومه آقاپور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و عضو شورای عالی بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تلاش‌های دولت برای کاهش تنوع کالا‌ها در بازار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۰۷ نوع کالا در بازار اول وجود دارد و تقریباً ۸۰۰۰ نوع کالا نیز در بازار دوم موجود است. ما در تلاش هستیم که این تعداد را به حداقل برسانیم و شرایط بازار را مطلوب‌تر کنیم.

او افزود: این هماهنگی باید با سیاست‌های پولی و مالی کشور هم‌راستا باشد، زیرا ما در شرایط خاص و با ریسک‌های اقتصادی بالایی مواجه هستیم برای ترمیم این وضعیت، حمایت از اقشار جامعه و معیشت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آقاپور ادامه داد: آزادسازی‌ها، به‌ویژه در بخش خصولتی، شرایط را برای ما کمی سخت‌تر می‌کند، اما در اهداف بلندمدت، دولت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز است.