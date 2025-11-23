مشاور اقتصادی رئیس جمهور و عضو شورای عالی بورس گفت: آزادسازی‌ها، به‌ویژه در بخش خصولتی، شرایط را برای ما کمی سخت‌تر می‌کند، اما در اهداف بلندمدت، دولت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - معصومه آقاپور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و عضو شورای عالی بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تلاش‌های دولت برای کاهش تنوع کالا‌ها در بازار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۰۷ نوع کالا در بازار اول وجود دارد و تقریباً ۸۰۰۰ نوع کالا نیز در بازار دوم موجود است. ما در تلاش هستیم که این تعداد را به حداقل برسانیم و شرایط بازار را مطلوب‌تر کنیم. 

او افزود: این هماهنگی باید با سیاست‌های پولی و مالی کشور هم‌راستا باشد، زیرا ما در شرایط خاص و با ریسک‌های اقتصادی بالایی مواجه هستیم برای ترمیم این وضعیت، حمایت از اقشار جامعه و معیشت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

آقاپور ادامه داد: آزادسازی‌ها، به‌ویژه در بخش خصولتی، شرایط را برای ما کمی سخت‌تر می‌کند، اما در اهداف بلندمدت، دولت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز است. 

برچسب ها: بازار ارز ، نرخ ارز
خبرهای مرتبط
سقف جدید نرخ ارز نهاده‌های دام و طیور اعلام شد
مدیریت صحیح بازار ارز لازم است
سقف ۳۳ درصدی برای جلوگیری از انحصار ارزی بازرگانان تعیین شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام اول واردات بنزین سوپر برداشته شد/ دریافت بنزین سوپر بدون کارت سوخت
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد+ جدول
خلف وعده بانک مرکزی برای اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه
بنزین سوپر وارداتی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود
بازار گوجه فرنگی به زودی متعادل می شود
شیوع بیماری تب برفکی عامل اصلی التهاب بازار لبنیات
اعتبارات ۴۰ همتی برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور
آخرین اخبار
اعتبارات ۴۰ همتی برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور
شیوع بیماری تب برفکی عامل اصلی التهاب بازار لبنیات
بازار گوجه فرنگی به زودی متعادل می شود
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۲ درصد+ جدول
بنزین سوپر وارداتی امروز در بورس انرژی عرضه می‌شود
خلف وعده بانک مرکزی برای اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام جهت خرید جهیزیه
گام اول واردات بنزین سوپر برداشته شد/ دریافت بنزین سوپر بدون کارت سوخت
افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تا اواسط هفته
فرزین: دارایی‌های بانک آینده مشتری دارند
سرانجام سهام عدالت تعیین‌تکلیف می‌شود
الگوی تولد فرزند سوم و بالاتر ۵۰ درصد رشد داشته است + فیلم
راهکار رفع بحران نهاده دامی چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ آذرماه
بازار برنج پاکستانی با توزیع در شبکه اصناف کاهش می‌یابد
آغاز پرواز‌های منظم تجاری به شارجه امارات از ۵ شهر ایران از ۱۷ آذر ماه
مصرف روزانه بنزین به ۱۳۳ میلیون لیتر افزایش یافت
ترانزیت ۱۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تُن کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل کالا/ اصلاح ۹۵۵ نقطه پرحادثه در کشور
استخراج ۲۱۵ هزار تن فولاد و آلومینیوم از زباله‌های خودرویی
اولویت خرید واحد‌های نوساز بافت فرسوده در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای
اراضی قابل واگذاری استان‌ها در طرح جوانی جمعیت طی یک هفته اعلام شود
تمدید مهلت یک‌هفته‌ای برای صادرات بدون رتبه‌بندی
نظارت بر معاملات اشخاص وابسته با جدیت در دستور کار سازمان بورس
اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری
هیچ‌گونه اختلالی در سفر‌های دریایی پاییزی وجود ندارد
پرداخت حقوق با وام مرابحه ممنوع شد
کاهش و حذف خطا‌های انسانی از طریق اجرای صورتحساب الکترونیکی
۱۰۵ هزار حلقه چاه به کنتور‌های حجمی مجهز شدند
ظرفیت کاشت بیش از یک میلیارد نهال در کشور وجود دارد
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
راه‌اندازی قرارداد‌های آتی مس کاتد از روز چهارشنبه