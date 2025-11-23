عضو شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در پایتخت گفت: مهدکودک‌ها تعطیل شده، اما مادری که شاغل است، فرزندش را کجا بگذارد؟

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا نادعلی در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: تفکر و روحیه بسیجی حلال مشکلات است؛ در این راستا همواره براساس نگاه آرمانی مطالبه گرانه عملکرد‌ها را نقد می‌کنیم. یکی از مشکلات شهر تهران آلودگی هواست و فقط نمی‌توانیم بگوییم ۲۱ دستگاه باید به تکلیف خود عمل کنند. باید مثل جنگ ۱۲ روزه مدیریت یکپارچه را در دستور کار بگذاریم یا مثل قرارگاه آسیب‌های اجتماعی تهران، باید همکاری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در گذشته چین درگیر آلودگی هوا بود، اما با اقداماتی که انجام دادند، آلودگی به طور کامل در این کشور رفع شد. لازم است از دانش بنیان‌ها و تجربه کشور‌های شرق و غرب استفاده کنیم تا مردم در این شرایط اینگونه آسیب نبینند. این شرایط برای مردم جانخواه است و اگر راهی جز تعطیلی وجود ندارد پس تعطیل کنند تا از آسیب به مردم جلوگیری شود.

در ادامه سوده نجفی در تذکر پیش از دستور خود خاطرنشان کرد: قصه پرغصه آلودگی هوا همیشه در شهر تهران وجود دارد. در این شرایط حکمرانی خانواده باید در اولویت باشد؛ مهدکودک‌ها تعطیل شده، اما مادری که شاغل است، فرزندش را کجا بگذارد؟ شهرداری در این شرایط تا چهارشنبه یا مادران را دورکار کند یا به آنها مرخصی دهند.

وی ادامه داد: شهروندان زیادی در روز‌های آلودگی به سایت کنترل کیفیت هوا مراجعه می‌کنند، اما نمایش شاخص آلودگی هوا غیرفعال است. از کارگروه اضطرار آلودگی هوا خواهش داریم این مساله پیگیری شود.

