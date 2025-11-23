معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت:طبق نیاز سنجی که انجام شده ۲۸۰ شناور در کشور لازم است که تا پایان امسال بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ شناور تحویل داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- علی فتحی عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: طبق نیازسنجی که در حوزه شناور دریایی انجام شده در مجموع ۲۸۰ شناور در کشور نیاز است. در این راستا، خوشبختانه در دو دهه گذشته توانسته‌ایم با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی، ۱۰۰ فروند شناور را بسازیم و بقیه نیز در حال ساخت هستند. پیش‌بینی می‌شود که امسال بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ شناور آماده تحویل باشد.

وی ادامه داد: دولت برای ایجاد زیرساخت‌های لازم، سرمایه‌گذاری قابل توجهی کرده است. در حال حاضر، ظرفیت فعلی بنادر ما بالغ بر ۳۰۰ میلیون تن است و این ظرفیت به تدریج با توجه به نیاز بارگیری توسعه پیدا می‌کند.

معاون سازمان بنادر توضیح داد: از سال گذشته تا کنون، سازمان بنادر در راستای بیانات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریا محور، اقداماتی را اجرایی کرده است. با توجه به طول ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی، ظرفیت‌های بالایی برای توسعه در این بخش وجود دارد.

فتحی توضیح داد: تاکید مقام معظم رهبری بر هم‌افزایی و همگرایی دستگاه‌ها در یک هدف واحد برای توسعه دریا محور است. در این دولت، با قوت و پیگیری رئیس‌جمهوری، هر هفته جلساتی در این زمینه برگزار می‌شود.

او یادآور شد: سازمان بنادر توانسته است شرایطی را فراهم کند تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مشارکت کنند. مشوق‌هایی نیز در زمینه ساخت شناور‌ها ایجاد شده است تا این فرآیند تسهیل گردد.

وی افزود: در کل، با توجه به نیاز شناور‌های دریایی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و همگرایی بین دستگاه‌ها، انتظار می‌رود که توسعه دریا محور با قوت ادامه یابد و بخش خصوصی نیز به خوبی در این زمینه مشارکت کند.