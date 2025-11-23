هر سال با سرد شدن هوا، آلودگی هوا گریبان ساکنان شهرهای بزرگ و صنعتی را می گیرد و به سلامت آن ها آسیب می زند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - تنفس هوای آلوده، ریه ها را در طولانی مدت دچار مشکل می کند، از همین رو، لازم است آن دسته از شهروندان ساکن در شهرهایی که بیشترین آلودگی هوا را دارند، نکات بهداشتی را رعایت کنند.

شهروندان برای کاهش آلودگی هوا سعی کنند به جای استفاده از وسیله نقلیه از دوچرخه استفاده کنند و به کلیه شهروندان توصیه می‌شود در آلودگی هوا تا حد امکان از خروج غیر ضروری از منزل و تردد بی مورد در معابر شهری خودداری کرده و سفرهای غیر ضروری در سطح شهر را حذف کنند.

تا جایی‌که ممکن است مردم در خانه بمانند، هنگام آلودگی شدید هوا همه مردم، به‌ویژه کودکان و افراد مسن که بیش از دیگران در خطر هستند، باید تا حد امکان در خانه بمانند، درها و پنجره‌های رو به بیرون و فضای باز باید کاملا بسته بمانند تا بدین‌ترتیب جلوی نفوذ هوای آلوده به داخل گرفته شود.

شهروندان از انجام دادن کارها و فعالیت‌های سنگین در هوای آزاد پرهیز کنند و در روزهایی که هوا آلوده است هرگز در فضای باز ورزش نکنند.

شهروندان از ماسک باید یکبار مصرف استفاده کنند.

او افزود: نوشیدنی‌هایی مانند چای زنجبیل، عسل و لیموترش، چای سبز، چای زردچوبه و زنجبیل و چای ریشه شیرین‌بیان برای سم‌زدایی بدن عالی هستند.