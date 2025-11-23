رئیس شورای شهر تهران در صحن امروز شورا به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و آن را عجیب، سیاسی و فاقد اعتبار دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورا، با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به مردم ایران و امت اسلامی، تأکید کرد: شهادت جانسوز حضرت زهرا (س) تنها ۷۵ تا ۹۵ روز پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) از سخت‌ترین رخداد‌های تاریخ صدر اسلام است و هنوز هم برای شیعیان اندوه‌بار و جانکاه است.

چمران با اشاره به همزمانی این ایام با تشییع پیکر شهدای گمنام در سراسر کشور و تشییع حدود یکصد شهید گمنام در تهران از دانشگاه تهران تا معراج‌الشهدا گفت: امیدواریم مردم عزیز همچون همیشه با حضور پررنگ خود، تجلیل شایسته‌ای از مقام والای این شهدا داشته باشند؛ هرچند شأن شهید بالاتر از هرگونه تکریم ظاهری است و آنان عندربهم یرزقون هستند.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و آن را عجیب، سیاسی و فاقد اعتبار» دانست و گفت: این قطعنامه که با فشار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان صادر شده، صرفاً برای تکمیل اطلاعات از جا‌هایی است که خودشان بمباران کرده‌اند. چنین رفتاری نشان‌دهنده نهایت وابستگی آقای گروسی به آمریکا و اسرائیل است.

وی اضافه کرد: اروپایی‌ها بی‌جهت خود را خرج آمریکا می‌کنند و در نهایت هم از همین رفتار‌ها آسیب خواهند دید. ایران دوره پیشین برجام را پشت سر گذاشته و تحت شرایط گذشته نیست. صدور این نوع قطعنامه‌ها هیچ ارزشی ندارد و چیزی جز زورگویی و بی‌قانونی قدرت‌های بزرگ در نظام بین‌الملل نیست.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه پس از آتش‌بس، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی پس از اعلام آتش‌بس، بیش از ۳۰۰ فلسطینی، که بیشتر آنان کودکان و زنان بودند، را به شهادت رسانده است. این معنای صلح از نگاه صهیونیست‌هاست و نشان می‌دهد که نمی‌توان به ادعا‌های آنان و حامیانشان اعتماد کرد.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: ملت ما با انسجام، همبستگی و پیروی از رهبری، همواره در برابر دشمنان ایستادگی کرده و باز هم این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.

