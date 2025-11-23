مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل گفت: درسال جاری بارش هادر استان اردبیل ۲۷ درصد کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود خیرجو، با اشاره به کاهش ۲۷ درصدی بارش‌ها در طی سال جاری در استان اردبیل، اظهار کرد: علیرغم کاهش محسوس نزولات جوی، با تلاش نیرو‌های متخصص شرکت، همراهی ارزشمند مردم در مدیریت مصرف و اطلاع‌رسانی به موقع رسانه‌ها و فضای مجازی، موفق شدیم این چالش بزرگ را پشت سر بگذاریم.

او با عنوان اینکه مرکز پایش و کنترل کیفی این شرکت، با بهره‌مندی از نیرو‌های متخصص در سطح کشور، کیفیت آب شرب را به طور مستمر پایش و کنترل کرده و آبی کاملاً استاندارد را در اختیار مشترکان قرار می‌دهد افزود: مردم با اطمینان کامل می‌توانند از این آب استفاده کنند و خوشبختانه در این مدت هیچ گونه موردی از آلودگی گزارش نشده است.

خیرجو با اشاره به نظارت دقیق بر کیفیت آب، تصریح کرد: کلیه ورودی‌ها، خروجی‌ها و نقاط کنترل کیفی آب در استان با استفاده از سیستم‌های پیشرفته مانیتورینگ و تله‌متری به صورت لحظه‌ای رصد می‌شوند تا سلامت آب شرب به طور کامل تضمین شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل در ادامه با اشاره به سامانه ارتباط با مشتریان شرکت، بیان کرد: سامانه شماره‌گیری ۱۲۲ به عنوان پل ارتباطی مشترکان با شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل، به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به مشترکین و گزارش‌های مردمی است.

او در ادامه با تشکر از همکاری مشترکین در زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب و همراهی در شناسایی انشعابات غیرمجاز گفت: حفظ این موفقیت و تداوم تأمین آب پایدار، نیازمند همراهی و همکاری بیش از پیش هموطنان عزیز در مدیریت مصرف و گزارش موارد تخلف است.

