معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی گفت: آتش سوزی در الیت کنترل شده و امیدواریم طی روزهای آتی اطفا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رسول اشرفی پور معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی گفت: روز گذشته همه مسئولان اعم از ستاد مدیریت بحران استان مازندران، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس سازمان منابع طبیعی و سایر مسئولان و مدیران ذی ربط و سایر عوامل پروازی و اجرایی حضور داشتند.

به گفته وی، در جلسه روز گذشته ستاد مدیریت بحران یک سازماندهی مجدد روی نیروها انجام شد به طوریکه دامنه های آتش گرفته به دامنه های شمال، جنوب، شرق و غرب که هر یک چه اقداماتی انجام دهند، مشخص شد.

اشرفی پور ادامه داد: برای کنترل و جلوگیری از سرایت لکه های آتش به دیگر مناطق تشخیص داده شد که روی دامنه شرقی به طول هزار متر آتش بر زده شود و کادر مجربی که در زدن آتش برها مهارت داشتند، به منطقه رسانده شدند و تا عصر روز گذشته آتش بر زده شد و در نهایت لکه های آتش خوشبختانه کمتر شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه آتش عرصه های جنگلی تحت کنترل است، افزود: تا چهارشنبه هفته قبل ۸۰ درصد آتش سوزی مهار شده بود و روز پنج شنبه مجدد بدلیل وزش باد که یکی از عوامل اصلی شیوع مجدد لکه های آتش سوزی است و متاسفانه گرمایش هوا را داریم و از لحاظ اقلیمی تغییری در شرایط حاصل نشده است، لذا اگر باد نداشته باشیم، کانون آتش مهار شده، اما اطفا نشده است که در صورت وزش باد مجدد می تواند شرایط عوض شود.

اشرفی پور با بیان اینکه عامل طبیعی پدیده باد گرم از ۱۰ آبان شروع به وزیدن کرد، گفت: با توجه به گروه هایی که روز گذشته وارد عملیات شدند و چند مرحله هواپیمای ایلیوشین مناطقی که لکه های آتش بود، آب بیشتری تخلیه کرد این امر باعث کنترل آتش شد. گفتنی است پدیده طبیعی به تنهایی منجر به آتش سوزی نمی شود و حتما عامل انسانی نقش داشته است.

