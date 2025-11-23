رئیس کمیته امداد رودان گفت: بیش از 8 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه با همکاری صندوق قرض الحسنه امداد ولایت به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان رودان اعطا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ موسی صادقی، رئیس کمیته امداد شهرستان رودان گفت: بر اساس آمارهای ثبت شده در سامانه سها؛ بالغ بر 8 میلیارد و 87 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه توسط صندوق قرض الحسنه امداد ولایت برای 159 نفر از متقاضیان واجد شرایط تحت حمایت کمیته امداد، کارسازی و پرداخت شده است.

صادقی به مزایای این تسهیلات قرض‌الحسنه بلند مدت با کارمزد 3 درصدی اشاره کرد و افزود: از کل این تسهیلات اعطا شده به جامعه هدف کمیته امداد مبلغ دو میلیارد و 492 میلیون تومان، در قالب طرح های حمایتی (وام های کارگشایی)، در حوزه اشتغالزایی مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون تومان، برای کمک به تامین مسکن مبلغ یک میلیارد و 790 میلیون تومان، در حوزه امور فرهنگی و دانش آموزی مبلغ یک میلیارد و 90 میلیون تومان و مبلغ 815 میلیون تومان نیز برای سفر به عتبات عالیات پرداخت گردیده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان رودان با بیان اینکه این منابع مالی به طور کامل به نیازمندان واقعی جامعه هدف این نهاد اختصاص داده شده است، بیان داشت: تمامی وام های پرداختی با همکاری صندوق امداد ولایت کارسازی شده که سهم عمده اعتبار لازم برای پرداخت وام در این صندوق صندوق از محل طرح قرض ماندگار است که جلوه ای از خیرخواهی مردمی و اعتماد عمومی به کمیته امداد و پویایی نیکوکاران استان هرمزگان و شهرستان رودان می باشد.

منبع:کمیته امداد هرمزگان