باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رییسجمهور الجزایر در اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ با صدور بیانیهای قوی، خواستار بسیج جامعه بینالمللی برای بازسازی نوار غزه پس از جنگ ویرانگر اخیر شد.
عبدالمجید تبون در بیانیهای که توسط سیفی غریب، نخستوزیر این کشور قرائت گردید، بر ضرورت جبران خسارات گسترده ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
رییسجمهور الجزایر با توصیف ابعاد بیسابقه فاجعه انسانی در غزه، از کشورهای عضو گروه ۲۰ خواست تا پیشگام تأمین منابع و ساختن آیندهای بهتر برای مردم فلسطین شوند. وی وقایع رخ داده برای فلسطینیان را در تاریخ بشریت کمسابقه خواند و قاطعانه اعلام کرد که الجزایر در تمامی اقدامات گروه ۲۰ در این زمینه مشارکت فعال خواهد داشت.
تبون در ادامه با یادآوری جنایات رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته، تصریح کرد که جهان شاهد یک نسلکشی کامل علیه مردم فلسطین بوده است. وی همچنین توافق آتشبس اخیر میان مقاومت فلسطین و رژیم اشغالگر را نقطه امیدبخشی برای آغاز فرآیند بازسازی و ترسیم آیندهای بهتر برای فلسطینیان ارزیابی کرد.
منبع: الجزیره