باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ تیم پادیاب خلخال را شکست دهد و نخستین گام خود را برای رسیدن به عنوان قهرمانی بردارد.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، به دلیل هم‌زمانی تمرینات با ایام فیفادی و غیبت چند بازیکن ملی‌پوش و همچنین تمرکز روی دیدار حساس برابر الوصل امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، ترکیب تیمش را دستخوش تغییر کرد و از بازیکنان نیمکت‌نشین بهره برد.

در ترکیب اصلی این دیدار، محمدحسین اسلامی و ابوالفضل جلالی حضور داشتند، اما نمایش ضعیف آنها باعث شد ساپینتو در پایان نیمه نخست دو تعویض هم‌زمان انجام دهد. او جلالی و اسلامی را جایگزین یاسر آسانی و حسین گودرزی کرد. آسانی با عملکرد درخشان خود، هر دو گل استقلال را به ثمر رساند و نقش مستقیم در پیروزی تیم داشت.

بر اساس ارزیابی کادر فنی، ساپینتو از وضعیت فعلی اسلامی و جلالی رضایت ندارد و در صورت تداوم روند ضعیف، احتمال دارد هر دو بازیکن جایگاه خود در ترکیب اصلی را از دست دهند و به عنوان نفرات ذخیره در ادامه رقابت‌ها به میدان بروند.