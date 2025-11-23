مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک میلیارد و ۹۲۹ میلیون ریالی قاچاقچی چلم جنگلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده قاچاق ۲ هزار و ۲۰۰ شاخه چلم جنگلی به ارزش ۶۲۹ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سوادکوه رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۹۲۹ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: ماموران منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه چلم‌های قاچاق را از یک دستگاه خودرو کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

گفتنی است گیاه "چلم" درخچه‌ای است زیبا و کمیاب و همیشه سبز که دارای خاصیت دارویی و زینتی بوده و از آن در طب سنتی و داروسازی استفاده می‌شود.