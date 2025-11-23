در دیدار سفیر ایران با سرپرست وزارت کار طالبان، بر ضرورت پایان دادن به حضور غیرقانونی کارگران افغانستانی و استفاده از تجربیات ایران در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در دیدار علیرضا بیکدلی، سفیر ایران در کابل، با عبدالمنان عمری، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، بر لزوم ساماندهی حضور کارگران افغانستانی در ایران تأکید شد.

عمری در این دیدار خاطرنشان کرد: استفاده از تجربه‌های موفق ایران در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مدیریت بازار کار می‌تواند به بهبود شرایط کاری برای شهروندان افغانستان بینجامد. وی همچنین بر ضرورت پایان دادن به حضور غیرقانونی این کارگران تأکید کرد.

از سوی دیگر، سفیر ایران نیز از گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور خبر داد و اعلام کرد که به زودی معاون اشتغال‌آفرینی ایران برای انجام همکاری‌های عملی در زمینه تبادل نیروی کار و به اشتراک گذاری تجربیات موفق، عازم افغانستان خواهد شد.

برچسب ها: ساماندهی اتباع ، اشتغال اتباع ، علیرضا بیگدلی
خبرهای مرتبط
ساماندهی اشتغال اتباع مجاز
سپرده سرمایه‌گذاری خرد اتباع در شیراز
طرح ساماندهی اشتغال و اقامت اتباع در خراسان رضوی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تظاهرات گسترده صهیونیست‌ها و درخواست برای تشکیل کمیته بررسی شکست‌های هفتم اکتبر + فیلم
انتقال چهار اتوبوس زندانی افغان از ایران به افغانستان
هند آماده سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه داروسازی در افغانستان شد
هشدار سازمان ملل درباره بحران شدید بهداشتی کودکان در افغانستان
معمای آغوش سیاسی واشنگتن-ریاض: آمریکا چه از عربستان می‌خواهد
حماس ادعای پایان یافتن آتش بس را رد کرد
رویترز: آمریکا مرحله جدید عملیات علیه ونزوئلا را آغاز می‌کند
زلنسکی در دوراهی تسلیم و تحقیر
آغاز گفت‌و‌گو‌های چندجانبه برای صلح اوکراین از امروز در ژنو
واشنگتن: روسیه و اوکراین در تدوین طرح صلح آمریکا مشارکت داشتند
آخرین اخبار
توقف ترافیک هوایی فرودگاه آیندهوون هلند به دلیل مشاهده پهپاد
بانک جهانی پرداخت بدهی‌ پروژه‌ها در افغانستان را از سرگرفت
شاعر افغانستانی، برنده جایزه معتبر شعر در ایتالیا شد
نماینده آمریکا: انتخابات در اوکراین ضروری است
سناتور‌های آمریکایی، طرح ۲۸ ماده‌ای را «روسی» خواندند
رویترز: آمریکا مرحله جدید عملیات علیه ونزوئلا را آغاز می‌کند
از سوگواری تا مهربانی؛ هزینه سالگرد، نذر بیماران دیالیزی شد + فیلم
یورش گسترده نظامی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری
زلنسکی در دوراهی تسلیم و تحقیر
تظاهرات در سوئد علیه حملات اسرائیل به غزه با وجود آتش‌بس
واشنگتن: روسیه و اوکراین در تدوین طرح صلح آمریکا مشارکت داشتند
آغاز گفت‌و‌گو‌های چندجانبه برای صلح اوکراین از امروز در ژنو
معمای آغوش سیاسی واشنگتن-ریاض: آمریکا چه از عربستان می‌خواهد
تظاهرات گسترده صهیونیست‌ها و درخواست برای تشکیل کمیته بررسی شکست‌های هفتم اکتبر + فیلم
هشدار سازمان ملل درباره بحران شدید بهداشتی کودکان در افغانستان
حماس ادعای پایان یافتن آتش بس را رد کرد
هند آماده سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه داروسازی در افغانستان شد
انتقال چهار اتوبوس زندانی افغان از ایران به افغانستان
طعنه ترامپ به زلنسکی: می‌تواند با تمام توان به جنگیدن ادامه دهد
ربایش بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز و معلم در یکی از بزرگ‌ترین حملات مسلحانه نیجریه
نقض جدی آتش‌بس در غزه؛ ۲۰ فلسطینی طی ۲۴ ساعت اخیر به شهادت رسیدند
صدراعظم آلمان: جنگ اوکراین فقط با رضایت اروپا و کی‌یف تمام می‌شود
مقامات آمریکایی و اوکراینی در سوئیس درباره طرح صلح گفت‌و‌گو خواهند کرد
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه + فیلم و تصاویر
رژیم صهیونیستی با دو موشک، روستایی در جنوب لبنان را هدف قرار داد
اوکراین طرح جدید را امضا می‌کند یا شرایط برای آن بدتر خواهد شد
مسکو: دیدار جدید پوتین و ترامپ همچنان در دستور کار است
پلیس برزیل بولسونارو را بازداشت کرد
اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آغاز بکار کرد
افتتاح مدرسه "جعفر برزگر" با حضور مقامات استانی و نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل