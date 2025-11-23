باشگاه خبرنگاران جوان- در دیدار علیرضا بیکدلی، سفیر ایران در کابل، با عبدالمنان عمری، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، بر لزوم ساماندهی حضور کارگران افغانستانی در ایران تأکید شد.

عمری در این دیدار خاطرنشان کرد: استفاده از تجربه‌های موفق ایران در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مدیریت بازار کار می‌تواند به بهبود شرایط کاری برای شهروندان افغانستان بینجامد. وی همچنین بر ضرورت پایان دادن به حضور غیرقانونی این کارگران تأکید کرد.

از سوی دیگر، سفیر ایران نیز از گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور خبر داد و اعلام کرد که به زودی معاون اشتغال‌آفرینی ایران برای انجام همکاری‌های عملی در زمینه تبادل نیروی کار و به اشتراک گذاری تجربیات موفق، عازم افغانستان خواهد شد.