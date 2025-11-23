پیکر‌های مطهر ۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس که از ۲۶ آبان میهمان مردم مازندران بودند، فردا در مراسمی با شکوه در ۶ شهر استان تشییع و تدفین خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سلامی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران از تشییع پیکر ۱۰ شهید گمنام در ۶ شهر استان خبر داد و گفت: این شهدا که از ۲۶ آبان میهمان مردم استان بودند، فردا در مراسمی باشکوه تشییع و در شهر‌های مختلف تدفین خواهند شد.

او افزود: از ۲۶ آبان ماه تاکنون بیش از ۳۰۰ محفل وداع با این شهدای گرانقدر در شهر‌های مختلف استان برگزار شده است.

سرهنگ سلامی گفت: مراسم پایانی وداع امشب پس از نماز مغرب و عشا در مصلی بزرگ بابل برگزار می‌شود و فردا صبح پیکر‌های مطهر این شهدا از میدان شهید قاسمی تا میدان شهدای ساری تشییع خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران افزود: پس از مراسم تشییع، پیکر‌های مطهر این شهدا در ۶ شهر سوادکوه، سوادکوه شمالی، کلاردشت، بابل، نوشهر و ساری به خاک سپرده خواهند شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: شهدای گمنام ، دفاع مقدس
تبادل نظر
