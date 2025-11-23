شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت دخت نبی اکرم (ص) حضرت فاطمه زهرا (س)، از خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام، خبر داد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم که فردا سوم آذر ماه از دانشگاه تهران تا پل حافظ و نهایت خیابان بهشت (معراج شهدا) برگزار می‌شود، ضمن تقویت خطوط عبوری و منتهی به محدوده برگزاری مراسم، از ساعت ۸ صبح به صورت گردشی نسبت به ارائه خدمات حمل و نقلی از مبادی و میادین اصلی شهر به شرح زیر اقدام می‌کند:

پایانه آزادی، پایانه خاوران، میدان خراسان، شهرک شهید بروجردی، شهرک شهید محلاتی، میدان رسالت، میدان راه آهن، فلکه دوم صادقیه، میدان شهرری.

لازم به ذکر است؛ با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خیابان انقلاب اسلامی در مقطع زمانی برگزاری مراسم، خدمات رسانی در خط یک و هفت اتوبوس‌های تندرو با تغییر مسیر مقطعی انجام می‌شود.

گفتنی است؛ شرکت کنندگان گرامی در پایان مراسم می‌توانند از طریق ناوگان اتوبوسرانی مستقر در خیابان‌های اطراف محل برگزاری مراسم به مبادی اولیه سطح شهر بازگردند.

برچسب ها: شرکت اتوبوسرانی ، تشییع پیکر شهدا
