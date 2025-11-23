باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرماندار منطقه مسکو اعلام کرد که اوکراین روز یکشنبه با پهپاد به یک نیروگاه برق حرارتی بزرگ در منطقه مسکو حمله کرد که باعث آتشسوزی و روشن شدن برق پشتیبان و استقرار واحدهای گرمایش سیار شد.
آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو گفت که پهپادهای اوکراینی روز یکشنبه به نیروگاه شاتورا، در حدود ۱۲۰ کیلومتری (۷۵ مایلی) شرق کرملین حمله کردند.
وروبیف گفت: «برخی از پهپادها توسط نیروهای پدافند هوایی منهدم شدند. چندین فروند در خاک ایستگاه سقوط کردند. آتشسوزی در این تأسیسات رخ داد. اکنون آتشسوزی در این منطقه مهار شده است.»
روزنامه کومرسانت به نقل از وزارت امور اضطراری گزارش داد که سه ترانسفورماتور در این نیروگاه، هر کدام به مساحت حدود ۶۵ متر مربع (۶۷۰ فوت مربع)، آتش گرفتند.
وروبیوف گفت که برق پشتیبان روشن شده و سیستمهای گرمایشی سیار به منطقهای که دما در حدود نقطه انجماد بود، اعزام شدهاند. یکی از ساکنان محلی گفت که هیچ گرمایشی وجود ندارد.
روسیه که در ماههای اخیر انرژی و گرمای اوکراین را هدف قرار داده است، برای تأمین نیازهای خانوارها به ایستگاههای گرمایشی عظیم دوران شوروی متکی است.
منبع: رویترز