مقامات روسی می‌گویند اوکراین به نیروگاه برق و حرارتی روسیه در منطقه مسکو حمله کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرماندار منطقه مسکو اعلام کرد که اوکراین روز یکشنبه با پهپاد به یک نیروگاه برق حرارتی بزرگ در منطقه مسکو حمله کرد که باعث آتش‌سوزی و روشن شدن برق پشتیبان و استقرار واحد‌های گرمایش سیار شد.

آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو گفت که پهپاد‌های اوکراینی روز یکشنبه به نیروگاه شاتورا، در حدود ۱۲۰ کیلومتری (۷۵ مایلی) شرق کرملین حمله کردند.

وروبیف گفت: «برخی از پهپاد‌ها توسط نیرو‌های پدافند هوایی منهدم شدند. چندین فروند در خاک ایستگاه سقوط کردند. آتش‌سوزی در این تأسیسات رخ داد. اکنون آتش‌سوزی در این منطقه مهار شده است.»

روزنامه کومرسانت به نقل از وزارت امور اضطراری گزارش داد که سه ترانسفورماتور در این نیروگاه، هر کدام به مساحت حدود ۶۵ متر مربع (۶۷۰ فوت مربع)، آتش گرفتند.

وروبیوف گفت که برق پشتیبان روشن شده و سیستم‌های گرمایشی سیار به منطقه‌ای که دما در حدود نقطه انجماد بود، اعزام شده‌اند. یکی از ساکنان محلی گفت که هیچ گرمایشی وجود ندارد.

روسیه که در ماه‌های اخیر انرژی و گرمای اوکراین را هدف قرار داده است، برای تأمین نیاز‌های خانوار‌ها به ایستگاه‌های گرمایشی عظیم دوران شوروی متکی است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، حمله به روسیه
خبرهای مرتبط
سناتور‌های آمریکایی، طرح ۲۸ ماده‌ای را «روسی» خواندند
نماینده آمریکا: انتخابات در اوکراین ضروری است
واشنگتن: روسیه و اوکراین در تدوین طرح صلح آمریکا مشارکت داشتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تظاهرات گسترده صهیونیست‌ها و درخواست برای تشکیل کمیته بررسی شکست‌های هفتم اکتبر + فیلم
انتقال چهار اتوبوس زندانی افغان از ایران به افغانستان
هند آماده سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه داروسازی در افغانستان شد
هشدار سازمان ملل درباره بحران شدید بهداشتی کودکان در افغانستان
معمای آغوش سیاسی واشنگتن-ریاض: آمریکا چه از عربستان می‌خواهد
حماس ادعای پایان یافتن آتش بس را رد کرد
رویترز: آمریکا مرحله جدید عملیات علیه ونزوئلا را آغاز می‌کند
زلنسکی در دوراهی تسلیم و تحقیر
آغاز گفت‌و‌گو‌های چندجانبه برای صلح اوکراین از امروز در ژنو
واشنگتن: روسیه و اوکراین در تدوین طرح صلح آمریکا مشارکت داشتند
آخرین اخبار
توقف ترافیک هوایی فرودگاه آیندهوون هلند به دلیل مشاهده پهپاد
بانک جهانی پرداخت بدهی‌ پروژه‌ها در افغانستان را از سرگرفت
شاعر افغانستانی، برنده جایزه معتبر شعر در ایتالیا شد
نماینده آمریکا: انتخابات در اوکراین ضروری است
سناتور‌های آمریکایی، طرح ۲۸ ماده‌ای را «روسی» خواندند
رویترز: آمریکا مرحله جدید عملیات علیه ونزوئلا را آغاز می‌کند
از سوگواری تا مهربانی؛ هزینه سالگرد، نذر بیماران دیالیزی شد + فیلم
یورش گسترده نظامی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری
زلنسکی در دوراهی تسلیم و تحقیر
تظاهرات در سوئد علیه حملات اسرائیل به غزه با وجود آتش‌بس
واشنگتن: روسیه و اوکراین در تدوین طرح صلح آمریکا مشارکت داشتند
آغاز گفت‌و‌گو‌های چندجانبه برای صلح اوکراین از امروز در ژنو
معمای آغوش سیاسی واشنگتن-ریاض: آمریکا چه از عربستان می‌خواهد
تظاهرات گسترده صهیونیست‌ها و درخواست برای تشکیل کمیته بررسی شکست‌های هفتم اکتبر + فیلم
هشدار سازمان ملل درباره بحران شدید بهداشتی کودکان در افغانستان
حماس ادعای پایان یافتن آتش بس را رد کرد
هند آماده سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه داروسازی در افغانستان شد
انتقال چهار اتوبوس زندانی افغان از ایران به افغانستان
طعنه ترامپ به زلنسکی: می‌تواند با تمام توان به جنگیدن ادامه دهد
ربایش بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز و معلم در یکی از بزرگ‌ترین حملات مسلحانه نیجریه
نقض جدی آتش‌بس در غزه؛ ۲۰ فلسطینی طی ۲۴ ساعت اخیر به شهادت رسیدند
صدراعظم آلمان: جنگ اوکراین فقط با رضایت اروپا و کی‌یف تمام می‌شود
مقامات آمریکایی و اوکراینی در سوئیس درباره طرح صلح گفت‌و‌گو خواهند کرد
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه + فیلم و تصاویر
رژیم صهیونیستی با دو موشک، روستایی در جنوب لبنان را هدف قرار داد
اوکراین طرح جدید را امضا می‌کند یا شرایط برای آن بدتر خواهد شد
مسکو: دیدار جدید پوتین و ترامپ همچنان در دستور کار است
پلیس برزیل بولسونارو را بازداشت کرد
اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آغاز بکار کرد
افتتاح مدرسه "جعفر برزگر" با حضور مقامات استانی و نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل