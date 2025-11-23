باشگاه خبرنگاران؛ حسین قربانی - با افزایش آلاینده‌های هوا در تهران، حساسیت شهروندان نسبت به دریافت اطلاعات آلودگی نیز بیشتر شده و مراجعه به سامانه‌های اعلام شاخص کیفیت هوا رشد قابل‌توجهی داشته است.

فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به گلایه برخی شهروندان درباره در دسترس نبودن سایت این شرکت گفت: از کار افتادن سایت به دلیل حجم بی‌سابقه مراجعه شهروندان بوده و این مشکل با اختصاص پهنای باند بیشتر از سوی سازمان فاوای شهرداری در حال رفع است.

وی با بیان اینکه شاخص‌های ارائه شده براساس داده‌های تجمیع‌شده ایستگاه‌های اندازه‌گیری شهرداری تهران و سازمان محیط زیست اعلام می‌شود، نسبت به حواشی مطرح‌شده درباره اختلاف میان داده‌های داخلی و برخی سایت‌های جهانی واکنش نشان داد و توضیح داد: استاندارد‌های اندازه‌گیری یکی است.

کریمی درباره علت تفاوت داده‌ها افزود: این اختلاف چند دلیل دارد. مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل، محاسبات مبتنی بر هوش مصنوعی در برخی سایت‌های هواشناسی است که تنها یک شاخص تقریبی ارائه می‌کنند.

وی اضافه کرد: دلیل دیگر داده‌هایی است که از سنسور‌های نصب‌شده در سفارتخانه‌های برخی کشور‌ها منتشر می‌شود. این میکروسنسور‌ها دقت ایستگاه‌های رسمی اندازه‌گیری در سطح شهر تهران را ندارند؛ و نهایتا می‌تواند وضعیت کیفی محدوده مورد اندازه گیری را با دقت پایین ارائه دهد نه شاخص کیفی کلی هوای تهران.

مدیرعامل شرکت کیفیت هوای تهران با اشاره به فعالیت ۱۹ ایستگاه شهرداری و ۱۵ ایستگاه محیط زیست در تهران گفت: شرکت کنترل کیفیت هوا از آنالایزر‌های پیشرفته و استاندارد‌های روز جهانی استفاده می‌کند که قطعا دقت بیشتری نسبت به میکروسنسور‌های سفارتخانه‌ها یا داده‌های ماهواره‌ای دارد.